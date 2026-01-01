Проверки в полицията в Габрово след протестите и общественото напрежение

Директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Илиян Иванов проведе среща, инициирана от граждани, по повод възникналото обществено напрежение и последвалите протестни действия, свързани със скандал, прераснал в сбиване вечерта на 6 май, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Габрово

В хода на разговора старши комисар Иванов представи част от предприетите от страна на ОД на МВР мерки за гарантиране обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите.

Директорът посочи, че са привлечени допълнителни сили от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Към момента се извършват проверки по отношение на адресни регистрации в общински жилища, като се предприемат и съответните законови действия спрямо лица без регистрация.

Беше отбелязано още, че служители на Районно управление-Габрово осъществяват засилен контрол и регулярни проверки на обществени места и райони с концентрация на хора, както и ежедневни обходи в различни части на града. Предстоят и срещи с домоуправители с цел подобряване на комуникацията и своевременното подаване на сигнали.

В срещата участие взе и старши инспектор Иван Халкин - началник на Районно управление -Габрово, който разясни дейността на полицейските служители по различни направления, както и конкретните им правомощия при изпълнение на служебните задължения.

По време на срещата бяха обсъдени и конкретни казуси, по които ще бъдат извършени необходимите проверки и предприети действия в рамките на компетентността на органите на МВР.