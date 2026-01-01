Напрежение и екшън в Габрово заради бой. Задържаха двама мъже. Агресията е станала след скандал. Пострадали са двама души - единият с рана на малкия пръст на ръката, а другият с фрактура на носа.

Няма пострадали малолетни лица. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Инцидентът, възникнал вечерта на 6 май на улица „Митко Палаузов“, е резултат от битов скандал между съседи и няма етнически характер.

Това заявиха на брифинг в Областната дирекция на МВР-Габрово представители на полицията, прокуратурата и общинската администрация.

В брифинга участваха Комисар Цветан Петков, заместник-директор на ОД на МВР, Борислав Борисов, прокурор в Районна прокуратура, Главен инспектор Иван Халкин, началник на Районно управление на полицията в Габрово, както и заместник-кметът на Община Габрово Мария Йозова, предава БТА.

В Община Габрово е получено заявление за организиране на протест от 17:00 часа, като в заявлението не е посочено място на провеждане. Заместник-директорът на ОД на МВР и прокурор Борислав Борисов от Районната прокуратура представиха информация за хода на разследването и призоваха гражданите да не се поддават на манипулативни публикации в социалните мрежи, които според тях изопачават фактите и създават напрежение.

По данни на разследващите около 23:00 часа на 6 май между баба и внучка е възникнал скандал пред дома им. Заради шумното поведение съседи са им направили забележка, след което конфликтът е ескалирал до физическа саморазправа между близки и роднини на двете жени и живеещи в района.

От прокуратурата подчертаха, че всички участници са пълнолетни български граждани и жители на община Габрово. Според наблюдаващия прокурор твърденията в социалните мрежи за нападение на етническа основа не отговарят на обективната действителност.

„Не става дума за сбиване между българи и роми. Всички са български граждани и имат еднакви права“, заяви прокурор Борисов. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди по член от Наказателния кодекс. Извършен е оглед на местопроизшествието, иззети са записи от охранителни камери, а предстои назначаване на видеотехнически и съдебномедицински експертизи.

Разследващите съобщиха, че най-тежко пострадал е човекът, нанесъл първия удар в конфликта. Медицинска помощ е оказана на трима души – единият е с охлузвания по главата, вторият с фрактура на носа, а третият с порезна рана по ръката.

По думите на прокурора към момента няма данни за средна телесна повреда, но квалификацията може да бъде променена след заключенията на съдебните медици. От полицията посочиха още, че всички участници в конфликта са били в нетрезво състояние. На място не са били извършени тестове за алкохол, тъй като приоритет за екипите е било овладяването на ситуацията и оказването на медицинска помощ.

Във връзка със случая заместник-кметът на община Габрово Мария Йозова съобщи, че кметът на общината е издал заповед за прекратяване на наемното правоотношение с бабата и внучката, които обитават общинско жилище на улица „Митко Палаузов“ 20. Заповедта е с предварително изпълнение.

Представителите на полицията и прокуратурата отправиха призив към гражданите да не се поддават на призиви за саморазправа и етническо противопоставяне. Според тях част от публикациите в социалните мрежи целят умишлено насаждане на напрежение и подбуждане към противоправни действия.

От ОД на МВР заявиха, че видеозаписите, разпространявани онлайн, показват само част от случилото се и не отразяват цялостната фактическа обстановка. По думите на ръководството на дирекцията пълните записи са предоставени на разследващите органи и ще бъдат анализирани в рамките на назначените експертизи.

От ръководството на полицията подчертаха, че институциите ще продължат да работят по случая до пълното изясняване на фактите и обстоятелствата около инцидента.

Видео с агресията се появи в социалните мрежи предизвика вълна от коментари и реакциии. От публикуваните кадри се вижда мелето с ритници, шамари, юмруци и крясъци. Има повален на земята мъж, отнасящ шутове в главата от млада жена, предава Gabrovonews .

Всичко това провокира габровци да се заканят, че ще излязат тази вечер на масов протест, тъй като по думите им положението със сигурността в града вече е нетърпимо, не се чувстват спокойни и в безопасност.