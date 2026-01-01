35-годишен мъж вилня в Мартен, пострадаха двама полицаи, съобщиха от полицията.

На 7 май е подаден сигнал от граждани за нарушаване на нощната тишина. Установена е силна музика от частен имот, както и две лица в двора, които демонстративно пренебрегнали присъствието на органите на реда.

После едното от лицата, установен впоследствие като мъж на 35-години, след като излязъл пред имота отказал да представи документ за самоличност и проявил агресивно и арогантно поведение спрямо полицейските служители.

Той осъществил физически контакт с униформените, опитвайки се да ги изблъсква с тяло и при последвалото задържане оказал активна и яростна съпротива, вследствие на което двама полицейски служители са пострадали.

Наложило се е задържането и на друг мъж на 26 години, който по време на задържането на 35-годишния се е намесил с опит да възпрепятства действията на полицейските служители.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.