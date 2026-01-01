С нови атракции и 360-метров алпийски тролей (ZIPline) над вода Пампорово ще открие летния сезон, съобщиха от "Пампорово" АД.

Приключенски парк „Язовира“ в Пампорово ще работи всеки уикенд до официалното откриване на летния сезон на 19 юни заради засиления интерес от страна на посетителите.

Сред новостите това лято са модерна стена за катерене с осем различни маршрута, разширена въжена градина с девет елемента и нова система за осигуряване, както и единственият 360-метров алпийски тролей над вода в България.

Паркът предлага още детски тролей, нинджа трасе, пързалка с туби, въздушна възглавница, зони за релакс, спортен риболов и различни семейни активности.

От 19 юни едновременно с Адвенчър парк „Язовира“ започват работа лифтовете към връх Снежанка и велопаркът в курорта. Отваря врати и хотел „Перелик“, където е обновено спортното игрище за тенис, волейбол, футбол и други игри.

Специално за откриването на сезона от курорта са подготвили безплатни тестови изкачвания на един от маршрутите на новата стена за катерене, които ще бъдат достъпни до 3 юли включително.

На 19 юни деца до 14-годишна възраст ще могат да ползват 50 процента отстъпка за „Пълен пакет Адвенчър парк“. До официалното откриване паркът ще приема и организирани групи над 15 души през делничните дни след предварителна заявка.