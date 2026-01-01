Правителство отхвърли предложението на лидера на СДСМ Венко Филипче за организиране на референдум, на който гражданите да се произнесат дали подкрепят конституционни промени за вписване на българите, с цел продължаване на европейската интеграция на Северна Македония, предаде БГНЕС.

„Да не губим времето и парите на гражданите. Ние сме за Европейския съюз и това е нашата стратегическа ориентация, което доказваме и на практика. Впрочем, премахването на оценъчната мисия от Съвета на ЕС и отварянето на фондовете по Реформаторската програма за Македония са ясен показател за европейската ориентация на това правителство. А как изглежда, когато СДСМ се застъпва за референдум без гаранции за европейското бъдеще, гражданите можеха да видят чрез нагледния пример от последния референдум, организиран през 2019 година“, се казва в съобщението на правителството.

Оттам добавят, че СДСМ и днес продължава да бъде „меко тъкане на македонската идентичност“.