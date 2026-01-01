Идеята е прозрачност – всички трябва да знаят какво е състоянието на здравната система в момента. Това каза министърът на здравеопазването г-жа Катя Ивкова на пресконференция в Министерството на здравеопазването относно актуалното състояние и предизвикателствата пред здравната система.

Общият размер на извършените разходи от страна на МЗ до 30 април 2026 г. е 188 млн. 380 хиляди евро. Има предоставени трансфери в МЗ в размер на близо 32 млн. евро за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Общият размер на фактурираните, но неразплатени към момента капиталови разходи са в размер на близо 12 милиона евро. Дължимите към момента суми са в размер 1,3 млн. евро.

Министър Ивкова отбеляза, че към момента съществува риск за загуба на средства по проекти, които са финансирани от външни източници. „Това, което ми е докладвано като прогнозна стойност на средствата в риска, е 56,7 млн. евро. Това днес ще бъде категоризирано, защото всеки ден излизат нови и нови проблеми, които са натрупани в годините на работа“, заяви тя.

Според анализа, тези забавяния в последните три години са доста, което поставя в риск изпълнението на проектите на министерството на здравеопазването. „Това е тежко наследство. Вярно е, че въпреки това тежко наследство – здравната система все пак работи и съм благодарна на всички работещи в здравната система. Вярвам, че заедно ще преодолеем препятствията“, коментира Ивкова.

Тя допълни, че от две седмици провежда срещи с всички съсловни организации и с директори на болници. Ще има срещи всеки месец със съветите на директорите на болниците, на които ще бъдат представяни отчети за свършената работа и постигнатите резултати за по-добри финансови резултати и за по-добро кадрово обезпечаване на лечебните заведения.

По отношение на Националната детска болница тръжната процедура за проектирането е спряна, тъй като има жалба, внесена в КЗК. „На оперативно ниво се провежда срещи за другите комплексни дейности по този проект. Самото дружество разполага с 27,5 милиона евро, които ще покрият проектирането, управлението на проекта и текущите разходи. За съжаление стана ясно, че за последните 3 години особен напредък не е реализиран”, каза Ивкова.