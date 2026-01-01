Средните глобални температури се очаква да достигнат почти рекордни нива през следващите пет години. Това се посочва в доклад на Световната метеорологична организация, която е част от ООН, и на Метеорологичната служба на Великобритания, цитиран от Ройтерс.

Годишният доклад, който предоставя регионални прогнози за температурите и валежите, предвижда, че средната годишна глобална температура близо до земната повърхност ще бъде между 1,3 и 1,9 градуса Целзий над нивата от прединдустриалния период (1850-1900 г.). Глобалните средни температури вероятно ще се задържат близо до рекордни нива през тази година и следващите четири след нея, предупреждават авторите на доклада.

„Има много ясни доказателства, че климатът се затопля и че средната глобална температура продължава да се покачва“, заяви пред Ройтерс Мелиса Сийбрук, изследовател от Метеорологичната служба на Обединеното кралство, цитирана от Ройтерс.

В Парижкото споразумение от 2015 г. правителствата се ангажираха да се опитат да предотвратят повишаването на средната глобална температура с повече от 1,5 градуса Целзий над прединдустриалните нива - праг, над който се смята, че интензивността на тежките климатични явления ще нарасне, припомня Ройтерс.

В доклада се прогнозира, че ще има година между 2026 и 2030 г., в която средните глобални температури ще надвишат тези от най-горещата година в историята досега - 2024 г., когато за първи път беше преминат прагът от 1,5 градуса над нивата от прединдустриалната ера.

Смята се, че температурите в Арктика ще се повишават по-бързо в сравнение с други региони. Очаква се през следващото половин десетилетие арктическият морски лед да се стопи през месец март в Баренцово море, Берингово море и Охотско море.

„Затоплянето на Арктика може също така да наруши климатичните системи и да предизвика по-сурови метеорологични явления, особено в северните части на света“, отбеляза Сийбрук.

През следващите пет зими изследователите очакват по-обилни валежи в Северното полукълбо. Прогнозират се и влажни периоди между май и септември в Северна Европа, Аляска, Сибир и Сахел, докато в Амазония се очаква нетипично за сезона засушаване.

Сийбрук прогнозира силно изразено природно явление Ел Ниньо за тази зима, с възможност то да продължи и през 2027 г. Това би довело до потенциално рекордни глобални температури вследствие на затоплянето в Тихия океан. Ел Ниньо е периодично затопляне на повърхностните води в централната и източната част на Тихия океан, което обикновено продължава между 9 и 12 месеца, уточнява Ройтерс.