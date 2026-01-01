Водещата платформа за реновирана техника Flip.bg направи дарение от 3 таблета на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София, с които малките пациенти в болницата ще могат да разглеждат арт инсталациите, създадени по проекта „Лечебна природа – Анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда“. Чрез устройствата стенописите на творци от България, Хърватия и Португалия оживяват с кратки анимации в добавена реалност и превръщат болничната среда в по-цветно и спокойно пространство за децата.

Дарението е естествено продължение на философията на Flip.bg – че електронните устройства могат да бъдат надеждни, достъпни и полезни дълго след като са сменили първия си собственик.

Flip.bg

„Когато говорим за реновирана техника, често става въпрос за по-достъпната цена, без компромис с качеството, и за по-малък отпечатък върху околната среда. Но има още един важен момент – че устройствата могат да продължат да бъдат полезни в съвсем нов контекст. За нас дарението за ИСУЛ е точно такъв пример: таблетите ще бъдат част от проект, който допринася за по-топла и подкрепяща среда за малките пациенти. Виждаме на практика как устойчивият подход към електрониката създава позитивна промяна“, казва Натали Васкенова, Brand Manager на Flip.bg.

Проектът „Лечебна природа – Анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда“ се реализира в партньорство между Нов български университет, Хърватската асоциация на художниците и Университета Лусофона в Лисабон. В ИСУЛ са представени три стенописа с добавена анимирана реалност, а българската творба е създадена от студентките от НБУ Лидия Цветкова и Евгения Стоицева. Инициативата се реализира паралелно и в детски болници в Загреб и Лисабон.

Иновативният проект се реализира в момент, в който Flip.bg отбелязва четири години от стъпването си на българския пазар и отчита устойчив ръст като водеща платформа за реновирана техника. За 2025 г. компанията отчита 13 милиона евро продажби спрямо 11 милиона евро година по-рано, което представлява 18% ръст на годишна база. Това е над шесткратно увеличение спрямо старта на Flip в България през 2022 г., когато продажбите са 2 милиона евро.

Flip.bg

Растежът на компанията показва по-широка промяна в нагласите на потребителите. Все повече хора избират реновирана техника не само заради по-достъпната цена, а и заради качеството, сигурността и по-отговорния модел на потребление. Днес Flip оперира в Румъния, България, Унгария и Гърция, а над 800 000 клиенти в региона вече са избрали платформата. Средната оценка за качество и клиентско изживяване е 4.7 от 5, на база отзиви във Flip.bg, Google и Facebook.

Flip.bg

„Преди четири години стартирахме в България с убеждението, че реновираната техника може да бъде масов, умен и устойчив избор. Днес виждаме, че тази категория не просто расте – тя се утвърждава като нов стандарт за все повече потребители. Това показва дългосрочна промяна в потребителското поведение, която очакваме да се ускорява“, казва Теодор Филос, Chief Expansion Officer на Flip.

Моделът на Flip се развива не само чрез продажба на реновирани устройства, но и чрез обратно изкупуване на използвани устройства, които иначе често остават неизползвани. През 2025 г. BuyBack екосистемата на компанията вече включва над 700 партньорски локации в Румъния, България и Унгария спрямо 450 година по-рано. Изплатените средства на клиенти, продали старите си устройства през платформата, достигат 11,7 милиона евро.

Устойчивият ефект е от ключово значение за мисията на Flip. По данни на компанията всяко реновирано устройство генерира 93% по-малко CO₂ в сравнение с ново, а кумулативно платформата е допринесла за над 60 000 тона спестени CO₂ емисии – количество, което 3 милиона дървета биха абсорбирали за една година.

Дарението за ИСУЛ е израз на тази философия – реновираните устройства ще продължат да се използват там, където има нужда от тях, като част от проект, който съчетава изкуство и технологии. Така четири години след старта си в България Flip.bg продължава да развива не само пазара за реновирана техника, а и по-умен начин на потребление на техника.

*Проектът „Лечебна природа – Анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда“ се реализира в партньорство между Хърватската асоциация на художниците (HDLU), Нов български университет и Университета Лусофона в Лисабон. Финансира се от Европейския съюз по програма Creative Europe с договор №101173267 и Национален фонд „Култура“ – България (дог. ТЕ-2024-9/2024) и се изпълнява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ – България.

За Flip

Основана през 2019 г. в Румъния, Flip е маркетплейс платформа за търговия с употребявани и сервизирани мобилни устройства, оперираща в Румъния, България, Унгария и Гърция. Flip цели да революционизира начина, по който хората продават и купуват употребявана електроника онлайн. От октомври 2021 г. компанията е част от eMAG Group, собственост на Dante International.