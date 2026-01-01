Личният асистент на Матю Пери - Кенет Ивамаса, който инжектира на звездата от „Приятели“ с фатална доза от халюциногенното лекарство кетамин, беше осъден на 41 месеца, съобщиха осведомителните агенции.

Той ще излежи присъдата си от почти три години и половина във федерален затвор, уточнява Ройтерс. С произнасянето на присъдата от съд в Лос Анджелис приключи наказателното преследване срещу петима души, които се признаха за виновни за смъртта на Пери, допълва Ройтерс.

Съдия Шерилин Гарнет обяви наказанието на Кенет Ивамаса – човекът, който откри Пери да плува безжизнен, с лице надолу, в джакузи в дома му в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Федералните прокурори заявиха, че Ивамаса е инжектирал Пери с кетамин по молба на актьора, преди да излезе от жилището. Пери е бил мъртъв, когато Ивамаса се е върнал.

„Толкова съжалявам пред всички вас“, каза Ивамаса в съда, обръщайки се към семейството на Пери. „Просто толкова съжалявам, че извърших незаконни действия, за които ще съжалявам завинаги. Ще отнеса това в гроба си“, добави личният асистент на актьора, цитиран от Ройтерс.

Доведеният баща на Пери - Кийт Морисън, беше единственият член на семейството, който говори в съда. Той заяви, че Ивамаса не е сигнализирал за задълбочаващата се зависимост на Пери към кетамина и е избрал да продължи да „живее като крал“ в дома на звездата.

„Ти продължи да го инжектираш“, каза Морисън, обръщайки се директно към Ивамаса. „Можеше да проведеш онзи телефонен разговор, но ти си живееше безгрижно“, каза още доведеният баща на Пери.

Според доклада от аутопсията актьорът е починал от „острите ефекти на кетамина“, които в комбинация с други фактори са довели до загуба на съзнание и удавяне. Кетаминът — краткотрайно действащ, но мощен анестетик с халюциногенни свойства — понякога се предписва за лечение на депресия и други психологически разстройства, но придоби популярност и като незаконна парти дрога, отбелязва Ройтерс.

Ивамаса се призна за виновен в съучастие за разпространение на кетамин, довело до смърт. Като част от споразумението с прокуратурата той призна, че макар да няма медицинско образование, многократно е инжектирал Пери с кетамин, включително прилагайки и фаталната доза.

Съгласно споразумението Ивамаса е съдействал с ключови доказателства срещу другите подсъдими. Освен затвора, той е осъден на две години пробация и глоба в размер на 10 000 щатски долара.

„Искаше контрол — контрол над Матю и всичко, което притежаваше“, каза в съда Лиза Фъргюсън, бизнес мениджър на Пери и изпълнител на завещанието му. „Ти си чудовището, което го уби“, заяви тя.

Прокурорите поискаха най-малко 41 месеца във федерален затвор за Ивамаса, който се запознава с Пери през 1992 г. Кенет Ивамаса е личен асистент на актьора и живее в дома му от 2022 г. В съдебните документи прокурорите го определят като „подстрекател и доставчик на наркотици“ на Пери.

Адвокатът на Ивамаса - Алън Айзнър, каза, че неговият клиент „само е правил това, което шефът му е нареждал“. „Кени винаги ще съжалява, че не е могъл да се възпротиви и да каже „не“ на г-н Пери“, каза Айзнър пред репортери, докато Ивамаса стоеше спокойно до него след произнасянето на присъдата.

Ивамаса многократно е инжектирал Пери с кетамин през целия октомври 2023 г. и поне два пъти го е намирал в безсъзнание, но е продължил да му дава лекарството, съобщиха прокурорите. Друг път той е видял Пери да се „вцепенява“ и да губи говор, след като е получил инжекция с кетамин от лекар, отбелязва Ройтерс. „Поведението ви е било безразсъдно, не само в деня на смъртта му, но и в дните преди това“, каза съдия Гарнет на Ивамаса.

Преди да почине на 54-годишна възраст, Матю Пери призна, че десетилетия е злоупотребявал с вещества, които съвпадат с пика на славата му, докато играеше сардоничния, но очарователен Чандлър Бинг в хитовата комедия на телевизия Ен Би Си от 90-те години „Приятели“.

Двама лекари, наркодилър и посредник, помогнали за снабдяването с кетамин, вече получиха своите присъди по делото. Джасвийн Санга, дилърка с прякор „Кралицата на кетамина“, получи най-дългата присъда от 15 години затвор, уточнява Ройтерс.

/ТС/