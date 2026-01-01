Украинският президент Володимир Зеленски е изпратил писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп, в което предупреждава за задълбочаващия се недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, особено на средства за защита срещу балистични ракети.

Апелът идва на фона на засилващите се масирани руски въздушни атаки срещу Украйна и публичните заплахи от Москва за нова вълна далекобойни удари по Киев, включително срещу т.нар. „центрове за вземане на решения“ в Украйна.

„Що се отнася до противовъздушната отбрана срещу ракети, разчитаме на нашите приятели. Когато става дума за защита срещу балистични ракети, разчитаме почти изцяло на Съединените щати“, се казва в писмото, с което „Киев Индипендънт“ се е запознал.

Украински представители се опасяват, че ограничените запаси от ракети-прехващачи за системите Patriot и други предоставени от Запада комплекси може да не издържат на продължаващите бомбардировки.

„Ситуацията с противобалистичната отбрана е наистина тежка“, заяви източник, запознат с въпроса.

По думите на служителя украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина разпространява писмото в Белия дом, до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и други членове на Конгреса.

Посланието отразява и нарастващото безпокойство в Киев заради трудностите при осигуряването на оръжия чрез програмата Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), която позволява на съюзниците от НАТО да финансират закупуването на американско оръжие за Украйна.

„Настоящото темпо на доставките по програмата PURL вече не отговаря на реалността на заплахата, пред която сме изправени. Моля за вашата помощ в защитата на украинското небе от руски ракети“, се казва в писмото.

„От името на украинския народ с уважение призовавам президента и Конгреса на САЩ да останат ангажирани. И да ни помогнат да осигурим това жизненоважно средство за защита срещу руския терор - ракети Patriot PAC-3 и допълнителни системи - за спиране на руските балистични ракети и други ракетни атаки“, пише още Зеленски.

Последното мащабно нападение на Русия подчерта нарастващия натиск върху украинската противовъздушна отбрана.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че руските войски са изстреляли 90 ракети и 600 дрона по време на масирана нощна атака на 24 май.

На 16 април Зеленски е наредил на командващия Военновъздушните сили Микола Олешчук спешно да се свърже със страните партньори, обещали ракети Patriot и други средства за ПВО, след като украинските запаси от ракети-прехващачи продължили да намаляват.

Разпореждането последва предупреждението на Зеленски, че наличностите от произведените в САЩ ракети Patriot са достигнали критично ниво.

Москва все по-често съчетава военната ескалация с публични заплахи. На 25 май Русия обяви планове за нова серия масирани далекобойни удари по Киев, определяйки ги като ответна реакция на украинска атака в окупираната Луганска област.

Русия твърди, че украинският удар е поразил общежитие, докато Киев заявява, че целта е била руски команден пункт за управление на дронове.

Руският външен министър Сергей Лавров е заявил пред държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на телефонен разговор на 25 май, че Москва подготвя удари по украински „центрове за вземане на решения“ и е призовал Вашингтон да евакуира американското посолство в Киев.

В писмото си Зеленски подчертава, че украинското небе може да бъде защитено.

„По-голямата част от руските ракети могат да бъдат спрени“, заявява той.