Единствено загиналият шофьор е виновен за катастрофата на 16 май 2024 г. с кола на НСО, в която се возеше тогавашният лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Това се чете в мотивите към оправдателната присъда на управлявалия специалния автомобил старши сержант, произнесена от Военния съд в Сливен.

Инцидентът стана към 17:30 часа на цитираната дата, когато Петков пътувал към Варна за партийна среща, припомня "24 часа". Колата на НСО се движела с включена светлинна сигнализация. На входа на Аксаково от път без предимство излязъл водач на лека кола, който не спрял на знак "Стоп", като последвал сблъсък. 60-годишният шофьор на цивилния автомобил загина, а 58-годишната му съпруга, която била на задната седалка, беше откарана в болница с тежки травми.

Веднага след удара Кирил Петков и шофьорът му слезли от превозното средство и се опитали да окажат помощ, бил подаден сигнал на телефон 112, но изпратеният на място медицински екип установил смъртта на 60-годишния мъж, след като били изрязани ламарините, за да бъдат извадени той и съпругата му.

Очевидци тогава твърдяха, че автомобилът на НСО се е движел с много висока скорост - 140-150 км/час, но експертизите по делото отхвърлят тази възможност. Те посочват, че превозното средство, в което е бил Петков, се е движело с 88,02 км/ч при ограничение от 90 км/ч.

"От техническа гледна точка единствено и само водачът на цивилния автомобил има вина за настъпването на процесното ПТП", е записано в мотивите. В допълнение към решението си да обявят шофьора на НСО за невинен магистратите изтъкват, че "той е направил всичко, зависещо от него, макар и самият да е пострадал и с рани, за да помогне на пострадалите". Кирил Петков се размина без травми.

Оправдателната присъда може да бъде оспорена пред Военно-апелативния съд.