Пазари с общ оборот над 23 млрд. евро са под наблюдение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която изпълнява ролята на регулатор, а не на контролен орган, с фокус върху анализ, превенция и активно разкриване на пазарни нарушения. Това заяви председателят на КЗК Росен Карадимов на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София, на която беше представен отчет за дейността на ръководството на комисията за периода май 2025 г. – май 2026 г.

Карадимов посочи, че комисията преминава към проактивен модел на работа, при който секторните анализи са основен инструмент за ранно идентифициране на проблеми в ключови сектори като храни, горива, фармация и обществени поръчки.

По отношение на дейността на комисията той съобщи, че за посочения период са образувани а,1067 производства и са постановени 1530 акта включително 768 решения, 380 определения и 382 разпореждания. Получени са над 600 сигнала, а към момента са активни 25 антитръстови производства, 47 производства по концентрации и 25 производства по нелоялна конкуренция, както и 3 производства по глава 7Б от ЗЗК.

По отношение на антиконкурентните и нелоялните търговски практики той посочи, че на база събраната информация са образувани производства срещу търговски вериги за възможни нелоялни практики спрямо доставчици и производители, както и е започната ревизия на вече разрешена концентрация в млечния сектор.

Карадимов допълни, че КЗК е насочила усилия към разкриване на картели и тръжни манипулации при обществени поръчки, като са извършени внезапни проверки на място на пет дружества след съдебно разрешение и със съдействието на МВР. Разследванията са свързани с обществени поръчки за болнична храна, ИТ оборудване и проекти с европейско финансиране, а в две отделни производства комисията е установила участие на общо седем фирми в картелни практики.

Във фармацевтичния сектор е започнал задълбочен секторен анализ на пазарите на търговия на едро и дребно с лекарствени продукти, с фокус върху недостига на лекарства, паралелния износ и риска от пазарни изкривявания. Карадимов уточни, че резултатите от анализа предстои да бъдат оповестени публично, като паралелно е разрешена концентрация под условие в аптечния сектор и е образувано производство по застъпничество за конкуренцията, свързано със снабдяването със скъпоструващи лекарства за болници.

По отношение на горивния пазар председателят на КЗК съобщи, че комисията извършва постоянен мониторинг и е образувано антитръстово производство срещу дружества от групата „Лукойл“. В контекста на усложнената международна обстановка е направено предварително проучване на пазара на горива, обхващащо производство, внос, съхранение и търговия на едро и дребно, като резултатите са били публично представени и е предложен пакет от 23 антикризисни мерки.

По отношение на обществените поръчки КЗК има двойна функция - като орган по обжалване, който следи законосъобразността на процедурите, и като орган по конкуренцията, който разкрива картели между участници в тръжни процедури. За една година комисията е разгледала 1348 жалби по Закона за обществените поръчки.

Карадимов отчете значителен ръст на сигналите към КЗК - над 300 процента общо, като те нарастват от 155 през 2024 г. до 633 през последната година, включително силно увеличение при сигналите за антитръстови нарушения и тръжни манипулации. Анонимните сигнали също бележат ръст от близо 300 процента - от 167 до 653.

Той подчерта, че комисията работи с ограничен административен капацитет, като ключовите специализирани звена са съставени от 29 души в антитръст и концентрации и 14 души в областта на нелоялната конкуренция, при отговорност за пазари с огромен икономически мащаб.

Карадимов заяви, че КЗК функционира като регулатор, който анализира пазари, образува производства и прилага санкции с цел гарантиране на ефективна и честна конкуренция в икономиката.