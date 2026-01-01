Туристи се разбягаха, след като кон от Кралската гвардия видимо се стресира заради необичайно високите температури по време на горещата вълна във Великобритания.

Кадри показват как животното внезапно започва да се върти и да нервничи по време на парада на Конната гвардия в центъра на Лондон, мятайки глава и тропайки с крака пред смаяните посетители.

Конят изглеждаше все по-неспокоен на фона на рекордните горещини – най-топлия ден от годината досега, регистриран някога във Великобритания.

На видеозаписите се вижда как туристи се отдръпват, държейки телефони и фотоапарати, докато животното се движи хаотично близо до бариерите. Въпреки очевидния му стрес, някои посетители продължили да се опитват да си правят снимки до церемониалния пазач.

В рядко нарушение на строгия протокол друг гвардеец излезе от сградата на Конната гвардия, за да успокои коня. Той внимателно погали животното и се опита да го овладее, преди конят да бъде отведен на по-хладно място.

Инцидентът се случи на фона на екстремна гореща вълна, обхванала Великобритания. В понеделник температурата в Кю Гардънс достигна 34,8°C, което официално превърна деня в най-горещия майски празник в историята на страната.

В цял Лондон улиците, парковете и туристическите забележителности бяха препълнени с хора, наслаждаващи се на необичайно топлото време, сравнявано с климатичните условия в Южна Европа.

Жегите обаче предизвикаха и сериозни затруднения. Великобритания регистрира най-горещата майска нощ в историята си, след като температурите на летище Кенли в южен Лондон не паднаха под 21,3°C — явление, определено от британската метеорологична служба като „тропическа нощ“.

Екстремното време доведе и до транспортни проблеми. Железопътни компании съобщиха за закъснения и отменени влакове заради високите температури, а препълнените влакове, автобуси и метростанции останаха задушно горещи, докато милиони британци се връщаха на работа след уикенда.

Синоптиците предупредиха, че в някои райони температурите могат да достигнат дори 36°C — стойности, изключително необичайни за месец май.

Метеорологичната служба определи горещините като „изключителни за Великобритания дори в разгара на лятото“.

Въпреки предупрежденията на властите хората да избягват пряко излагане на слънце в най-горещите часове, хиляди британци се отправиха към плажове, паркове и туристически места.

Според синоптиците температурите постепенно ще започнат да се понижават по-късно през седмицата, въпреки че в голяма част от страната ще остане топло и сухо.