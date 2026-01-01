Развълнувана публика изпрати с бурни аплодисменти екипа на новия български сериал „Дъждът оставя следи“ след специалната премиерна прожекция преди телевизионния старт тази вечер, 27 май по NOVA.

На събитието присъстваха актьорите и продуцентският екип на продукцията, а първият епизод успя да задържи вниманието на зрителите от началото до края.

Криминалната драма от шест епизода е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чобанов и пренася зрителя в Рилския манастир, където йеромонах Климент открива мистериозна находка — човешки кости, зад които се крие отдавна пазена тайна. Разплитането на загадката се пада на двама разследващи полицаи, в чиито роли влизат Герасим Георгиев — Геро и Христина Джурова. Зад камерата стои един от най-награждаваните режисьорски тандеми в българското кино — Кристина Грозева и Петър Вълчанов, а продуцент е Александър Христов.

След прожекцията Геро не скри емоциите си и сподели: „Мечтая да имаме десет дена на серия, пари... и време да го заснемем. За малкото време положихме усилия". Той определи проекта като „добър въздух кино преди лятото" и насочи вниманието към партньорката си на екрана: „Най-важното е, че българският зрител ще види таланта на едно прекрасно момиче. Тя изнесе целия сериал на гърба си."

Юлиан Вергов, който също е част от актьорския състав, отдаде заслуженото на колегите си и на режисьорския тандем. „Христина е страхотна, талантлива. Щастлив съм, че Пепи и Криси (б.а. — Петър Вълчанов и Кристина Грозева) направиха този сериал възможен. Те са изключителни и в тази област", заяви той. Вергов се спря и на темата, която стои в сърцевината на сюжета: „Опитваме се да покажем, че един от проблемите на нашето общество е късата памет или липсата на такава. Това е важно."

Режисьорът Петър Вълчанов благодари на актьорите и продукционния екип. „Благодарим на екипа и актьорите, които положиха усилие за този проект. Въпреки трудностите сме се забавлявали по време на снимките", каза той.

„Дъждът оставя следи" започва тази вечер от 21 часа по NOVA.