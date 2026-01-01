Европейските пазари затвориха с понижения днес, след като инвеститорският оптимизъм от началото на седмицата отслабна на фона на подновеното напрежение около конфликта с Иран и новите военни удари на САЩ, предадоха ДПА и Си Ен Би Си.

След силното рали в понеделник индексът EuroStoxx 50 прекъсна възходящото си движение към рекордния връх от близо 6200 пункта. Водещият индекс на еврозоната се понижи с 1,18 процента до 6064,15 пункта, но остана над психологическата граница от 6000 пункта.

Пазарните участници станаха по-предпазливи, след като надеждите за бързо рамково споразумение между САЩ и Иран бяха охладени от нови американски удари срещу ирански ракетни позиции и кораби.

Извън еврозоната борсите в Лондон и Цюрих частично наваксаха пропуснатото от понеделник, когато пазарите там бяха затворени заради празници. Британският индекс FTSE 100 се повиши с 0,24 процента до 10 491,39 пункта, подпомогнат от ръста при суровините. Швейцарският SMI нарасна с 0,17 процента до 13 525,68 пункта.

Германският индекс DAX отстъпи с 0,80 процента до 25 184,89 пункта, след като в понеделник отново премина границата от 25 000 пункта и временно достигна 25 438 пункта, доближавайки рекордното ниво от януари от 25 507 пункта. Индексът MDax, който обхваща средните по размер компании, се понижи с 0,33 процента до 32 698,65 пункта.

„Отново нарастват съмненията дали наистина може да се стигне до бързо и безпроблемно споразумение между воюващите страни в близко бъдеще“, коментира главният пазарен анализатор в „Си Ем Си Маркетс“ (CMC Markets) Андреас Липков. Според експертите от „Индекс-Радар“ (Index-Radar) „фундаменталната основа на това рали остава крехка“.

Натиск върху пазарите оказа и новото поскъпване на петрола. Цените компенсираха част от спада от предходните дни, след като надеждите за отваряне на Ормузкия проток и бързо прекратяване на конфликта отслабнаха.

В Милано водещият бенчмарк FTSE MIB загуби 0,64 на сто до 49 899,22 пункта, след като вчера индексът на 40-те най-големи компании на борсата в Милано затвори търговията на ниво от 50 220 пункта и регистрира нов рекорд.

Австрийският индекс ATX се понижи с 0,79 процента до 6099,93 пункта, след като ден по-рано затвори на рекордно ниво от 6148,24 пункта. По-широкият индекс ATX Prime отстъпи с 0,75 процента до 3013,78 пункта.

Пазарните наблюдатели определиха движението като реализиране на печалби след силния възход на европейските пазари през последните дни. Допълнителен фактор за предпазливост останаха опасенията, че по-високите цени на енергията могат отново да ускорят инфлацията.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес в Индия, че преговорите между САЩ и Иран може да продължат „още няколко дни“, тъй като двете страни все още обсъждат текста на първоначален документ.

Сред печелившите във Виена бяха акциите на доставчика на оборудване за нефтени находища Ес Бе О (SBO), които поскъпнаха с 3,3 процента. Книжата на „Фербунд“ (Verbund) нараснаха с 1,34 процента до 60,30 евро, въпреки че анализаторите на „Дойче банк рисърч“ (Deutsche Bank Research) потвърдиха препоръката си „продавай“ и целева цена от 55 евро. Акциите на „Пост А Ге“ (Post AG) се повишиха с 1,3 процента.

Най-големи спадове във Виена отчетоха акциите на Фау И Ге (VIG), които поевтиняха с 2,9 процента след отрязване на дивидента. „Ленцинг“ (Lenzing) загуби 2,6 процента, а А Те Унд Ес (AT&S) отстъпи с 2,8 процента след силното си рали през последните седмици.

Данните за потребителското доверие в САЩ, публикувани следобед, се оказаха по-добри от очакванията, но не повлияха съществено на облигационните пазари. Индексът на изследователския център „Конфърънс борд“ (Conference Board) се понижи с 0,7 пункта до 93,1 пункта през май, при очаквания за спад до 92 пункта.

Отделен показател за потребителските настроения, публикуван миналата седмица от Мичиганския университет, се понижи до ново рекордно ниско ниво през май, тъй като дългосрочните инфлационни очаквания, както и нагласите за личните финанси, се влошават значително.

Главният икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ) Филип Лейн заяви, че регулаторът ще повиши през юни прогнозите си за инфлацията в еврозоната заради напрежението, свързано с войната в Близкия изток. „Вероятно отново ще повишим прогнозите си за инфлацията през юни“, каза Лейн в интервю за японското бизнес издание „Никкей“, като посочи продължаващия натиск върху цените вследствие на по-високите цени на петрола. По думите му цените на петрола вече са над равнищата, заложени в прогнозите на ЕЦБ от март, а ако останат високи, въздействието им върху световната икономика може да се засили.

Междувременно управителят на Нидерландската централна банка Олаф Слейпен посочи, че продължителността на шоковете при цените на енергията ще бъде ключов фактор за следващото решение на ЕЦБ. Слейпен подчерта, че основната цел на ЕЦБ на следващото заседание за определяне на лихвените проценти след две седмици остава ценовата стабилност и че всяко решение ще зависи от развитието на инфлационните процеси.

Общоевропейският индекс STOXX Europe 600 се понижи с 0,57 процента до 628,01 пункта, след като ден по-рано достигна най-високото си ниво от над 10 месеца.

Акциите на „Ферари“ (Ferrari) се сринаха с над 8 процента, след като компанията представи първия си изцяло електрически модел „Луче“ (Luce).

Книжата на Би Пи (BP) поевтиняха с 4 процента след неочакваното отстраняване на председателя Алберт Манифолд заради „сериозни опасения“ относно корпоративното управление и надзора.

Акциите на „Кингфишър“ (Kingfisher) затвориха с ръст от 1,7 процента, след като компанията потвърди прогнозите си за годината въпреки спад от 0,7 процента на съпоставимите продажби през първото тримесечие.

Швейцарският пазар приключи с леко повишение след удължения празничен уикенд. Индексът SMI се повиши с 0,2 процента до 13 526 пункта, като половината от компаниите в индекса отчетоха ръстове.

Сред основните компании акциите на „Нестле“ (Nestlé) поскъпнаха с 0,8 процента, докато книжата на „Рош“ (Roche) и „Новартис“ (Novartis) поевтиняха съответно с 1 и 0,9 процента.

Книжата на „Юлиус Бер“ (Julius Baer) са нагоре с 3 процента след подобрена оценка от „Банк ъв Америка“ (Bank of America). Книжата на „Цюрих Иншурънс груп“ (Zurich Insurance Group) поскъпнаха с 0,1 процента, след като „Беренберг“ (Berenberg) повиши целевата им цена. „Аризта“ (Aryzta) добави 9,2 процента към пазарната си капитализация след подобряване на препоръката от „задържи“ на „купувай“.

Международният петролен сорт Брент поскъпна с 4,1 процента до 100,09 долара за барел, докато американският лек суров петрол поевтиня с 2,8 процента до 93,88 долара за барел.