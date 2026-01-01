Министерството на културата опроверга по думите им медийни твърдения за орязване на бюджета за култура, като заявиха, че разпространяваната информация не отговаря точно на реалните факти.

От ведомството уточняват, че предвиденото намаляване на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указания на Министерството на финансите за проектобюджет 2026 г., не засяга културните институции, финансирани чрез делегирани бюджети.

Сред тях са театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, както и училища по изкуства.

От министерството подчертават, че планираната мярка има различен характер и се отнася единствено до оптимизиране чрез намаляване на трайно незаети щатни бройки извън системата на делегираните бюджети в сферата на културата.

Междувременно от Съюз на артистите в България също излязоха с позиция в социлните мрежи.

"Във връзка с назряващото напрежение в културния сектор и появилите се спекулации, председателят на САБ - Христо Мутафчиев проведе спешен разговор със заместник-министъра на финансите г-жа Росица Велкова, в който получи категорично уверение: предстоящите мерки за 10-процентни съкращения не касаят делегираните дейности, в т.ч. бюджетите на театрите, музеите и галериите. В рамките на разговора г-н Мутафчиев заяви категоричното настояване на гилдиите към Съюза на артистите в България пред Министерството на финансите за увеличение на бюджета за сценичните изкуства. Към момента се води активен диалог и се очаква развитие по темата в 10-дневен срок", посочиха от Съюза.

"Очакваме проекта на държавния бюджет за 2026, както и бюджетната прогноза, след което Съюзът на артистите в България ще изпрати официално становище до Народното събрание във връзка с поетите ангажименти пред творческите гилдии", се съобщава още в публикацията