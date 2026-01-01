Бедственото положение в област Габрово се отменя, считано от 17:00 ч., със заповед на областния управител, съобщиха от Областната администрация в Габрово.

Най-критична в инфраструктурно отношение остава ситуацията в община Дряново, където продължават дейностите по възстановяване и обезопасяване на засегнатите обекти. Като допълнение към обезщетенията от държавния бюджет, в общините Дряново и Севлиево се предвижда отпускане на помощи и от общинските бюджети.

В община Севлиево се набират дарения след координация с отдел „Здравеопазване и социални дейности“ към общинската администрация, на телефон 0675 396 216. Областният управител Кристина Сидорова е изразила съболезнования към близките на 55-годишния Георги Карапенев, чието тяло беше открито след издирвателни действия, последвали наводненията в района на Севлиево.

В координация с всички ангажирани институции продължават дейностите по преодоляване на последиците от бедствената ситуация и подпомагането на засегнатите домакинства.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Габрово препоръчва водата от водопроводната мрежа в населените места с установени отклонения в качествените показатели да се използва само за поддържане на битова и лична хигиена, до излизането на окончателните резултати от анализите, съобщиха от инспекцията.

На 25 май РЗИ – Габрово е извършила пробонабиране в населени места в Габрово и община Севлиево, засегнати от наводненията и неблагоприятните метеорологични условия, за съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследванията обхващат физико-химични и микробиологични показатели, а окончателните резултати се очаква да бъдат обявени на 28 май.

Частично готовите резултати към 17:00 часа днес показват, че по показателите електропроводимост и pH водата от всички пунктове на пробонабиране отговаря на нормативните изисквания. Във всички изследвани проби обаче показателят остатъчен хлор е под допустимите стойности.

В шест проби е установено съдържание на манган над допустимите норми. Отклонения са отчетени в село Горна Росица (горен край), село Батошево (горен край), село Шумата (горен и долен край), село Добромирка (горен край) и село Буря (долен край).

В 12 проби са установени неприемливи показатели за мътност и цвят на водата. Сред засегнатите места са кварталите „Нова махала“, „Дядо Дянко“, „Лисец“ и „Недевци“ в Габрово, както и населени места в община Севлиево, включително село Горна Росица, Батошево, Шумата, Богатово, Добромирка и Буря.

Наличие на ешерихия коли и колиформи е установено в проби, взети от квартал „Бичкиня“ в Габрово и от село Батошево, село Шумата, село Богатово и село Буря в община Севлиево.

Резултатите за наличие на ентерококи, клостридиум перфрингенс и общо микробно число ще бъдат готови на 28 май, уточняват от здравната инспекция.

На този етап РЗИ – Габрово препоръчва в населените места с констатирани отклонения и нестандартни проби водата от водопроводната мрежа да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за поддържане на хигиената на бита и личната хигиена.