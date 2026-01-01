Актрисата Виолина Доцева ще се превъплъти в образа на Лили Иванова в предстоящия биографичен филм „Лили – любовта е живот“. Новината беше обявена лично от примата на българската естрада по време на специално събитие, проведено минути след втория ѝ концерт в зала Олимпия.

В публикация Лили Иванова изрази благодарността и доверието си към актрисата: „Прекрасната българска актриса Виолина Доцева! Благодаря за желанието и доверието ѝ да изиграе моя живот! Здраве, щастие и много успехи на Виолина и екипа на филма „Лили – Любовта е живот“!“

Продуцентът Иван Христов съобщи, че Доцева е избрана след продължил четири месеца кастинг. Снимките на лентата се очаква да започнат през април 2027 година.

Режисьор на филма е Яна Титова, сценарият е дело на Емил Бонев, а оператор е Мартин Балкански.

Коя е Виолина Доцева?

Виолина Доцева е родена през 1993 година и е завършила актьорско майсторство в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Освен с театралните си роли, тя е позната и с авторската песен „Спаси ме“, създадена съвместно с R.A.N.D.O.M.