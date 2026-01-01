Полицията във Варна издирва две деца, е посочено на страницата на дирекцията в социалните мрежи. Те са в неизвестност от 24 май – неделя.

Катерина Анова Татова, на 12 години, е била облечена с дънково яке, бели маратонки и розово долнище. Момичето е с коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта. Кирил Анов Татов, 11-годишен, е носел оранжева горна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. Детето е имало черна чанта, която е носело на кръста си.

От полицията уточняват, че е възможно момичето и момчето да не се движат заедно.

Децата са обявени за общодържавно издирване.

От полицията апелират, който има някаква информация по случая, да сигнализира на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.