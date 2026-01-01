Двама братя пострадаха при масов бой в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 24 май пред кафе-аперитив в село Септемврийци е станал скандал между двама мъже - на 36и на 33 г. - син на собственика на заведението, криминално проявен и осъждан.

Скандалът прераснал във физическа саморазправа, в която се включили роднини и приятели на двете страни. При инцидента била причинена разкъсна рана на главата на 33-годишния и разкъсна рана на ръката на брат му - на 32 г.

Двамата пострадали са транспортирани за преглед в болницата в Лом. Причинени са и материални щети на заведението.