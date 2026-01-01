Vivacom GAME ON 2026 стартира с най-мащабния и зрелищен сезон досега, който ще пренесе феновете в супергеройска вселена. Новото издание надгражда формата с изцяло нова визуална идентичност, мобилна игра, нов сезон на любимия YouTube сериал и още повече интерактивни преживявания.

За първи път в турнира две вселени се срещат в една – Vivacom GAME ON 2026 влиза в света на родните митични супергерои от поредицата за деца „Кало Змея“ на Милен Хальов чрез първата мобилна игра, създадена специално за турнира. Феновете ще могат активно да участват в надпреварата, като събират точки и специални токени в играта в подкрепа на любимия си отбор в битката за титлата FIBER CHAMP на България. Играта на Vivacom GAME ON “Кало Змея: Гръм & Run” ще бъде налична безплатно за Android и iOS съвсем скоро.

„Vivacom GAME ON отдавна е много повече от гейминг турнир. Това е дигитална платформа, която събира гейминг културата, онлайн развлеченията и най-популярните лица от интернет пространството в едно общо изживяване за феновете. Защото, колкото и безгранични да са възможностите на технологиите, истинската им сила е в хората. С тази идея, тази година надграждаме проекта и поставяме публиката в центъра – като активен участник, който може да преобърне резултата“, коментира Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации“ във Vivacom.

Тази година сблъсъкът е между миналогодишния FIBER CHAMP Кристиан Николов (Kriskata) и новото попълнение Christofer White, който влиза директно в битката с амбицията да отнеме титлата на действащия шампион. След като триумфира във VIVACOM GAME ON през миналия сезон, Криската отново е в играта, за да защити титлата си в най-непредвидимото и зрелищно издание досега.

„Тази година създаваме много по-разширена дигитална екосистема около Vivacom GAME ON. Освен повече видео съдържание и нови стрийминг формати, феновете ще могат да взаимодействат с любимите си участници по нови и много по-интерактивни начини. Публиката вече не е просто зрител – тя играе заедно с любимите си стриймъри и инфлуенсъри и пряко влияе върху определянето на резултатите на отборите. Искаме аудиторията да бъде реална част от историята и супергеройската мисия на сезона“, допълва Ангела Ангелова, Мениджър „Управление на съдържание и социални медии“ във Vivacom.

Vivacom GAME ON 2026 се организира в партньорство с TDB Play – водеща компания в сферата на видео игрите и интерактивните развлечения. Мобилната игра е разработена съвместно с екипа на Chase A Cloud и е най-новото попълнение във вселената на "Кало Змея", чиято мисия е да върне културното ни наследство в живота на българските деца чрез модерни приключенски истории от световно качество.

Миналогодишното издание на турнира се утвърди като една от най-големите гейминг продукции в България, достигайки над 500 000 гледания онлайн и близо 900 фенове на живо по време на големия финал. Една от най-запомнящите се изненади беше дигиталната реплика на крепостта Царевец в мащаб 1:1, която се превърна в емблематичен момент за сезона. Първото издание на Vivacom GAME ON събра над 350 000 онлайн стрийма и постави световен рекорд на Гинес за най-много хора, играещи едновременно Pong по време на големия финал пред ноември 2024.

Най-интересните моменти от Vivacom GAME ON 2025 може да видите тук .

Екипът на Vivacom GAME ON 2026 подготвя още много изненади, нови супергеройски мисии и неочаквани обрати, които ще бъдат разкривани поетапно през целия сезон.