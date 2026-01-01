Гръцката полиция съобщи, че е арестувала 17 души в различни части на Гърция в рамките на нова операция, насочена срещу предполагаема престъпна мрежа, обвинена в измамно получаване на селскостопански субсидии от Европейския съюз чрез бившата гръцка агенция за плащания OPEKEPE.

Текущата операция, ръководена от Отдела за организирана престъпност в Солун, засяга два центъра за приемане на декларации (KYD) в Солун и Сяр, чрез които съучастници са получавали незаконно селскостопански плащания от 2019 г. насам. Предполагаеми членове на престъпната група са били задържани в Солун, Сяр, Килкис и Атина.

Полицията оценява, че незаконните печалби на мрежата надхвърлят 4,5 млн. евро, а разследването продължава.

Това е втората акция за два дни, след като полицаи арестуваха 20 души на остров Крит в рамките на няколко текущи разследвания на OPEKEPE за измами.