Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са установили контрол над селата Запсиля и Рясне в Сумска област в Украйна, предаде информационната агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс.

Ройтерс не успя да провери тази информация чрез независими източници.

От своя страна Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха твърденията, според които руските войски са превзели село Рясне и ги определиха като част от информационно-психологическите операции на Русия, предаде Укринформ.

"Селището остава под контрола на ВСУ, а ситуацията е напълно овладяна", подчерта командването на 14-и армейски корпус.

ВСУ допълниха, че подразделенията му продължават да държат отбранителните позиции, да отблъскват настъпленията на руските войски и да нанасят значителни поражения на врага.

По-рано днес говорителят на украинската гранична служба Андрий Демченко заяви, че руската войска разчита все повече на малки нападателни отряди близо до пограничните райони на Сумска област, но не е успява да постигне значителен пробив или да разшири зоната си на контрол.