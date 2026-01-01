Държавата планира да ускори проектирането на обектите за доизграждане на Околовръстния път на Пловдив и за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от яз. „Доспат“, съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща във ведомството с народния представител Владимир Николов (ПГ на „Прогресивна България“) и областния управител на Пловдив Георги Янев.

Това ще отнеме около година – година и половина за околовръстното на Пловдив и вероятно по-дълго време за водния обект, каза министърът.

Владимир Николов посочи, че по време на предизборната кампания е чул оплакванията на пловдивчани за сериозните проблеми в града и акцентира върху изключително затрудненото движение, като допълни, че околовръстното шосе в сегашния си вид изисква над 45 минути само за да се обиколи градът. Николов определи това като абсолютно неприемливо. Той посочи също и друг проблем, свързан с качеството на въздуха и водата в Пловдив, които по думите му са на едни от най-ниските равнища в целия Европейски съюз. Николов уточни, че на срещата с регионалния министър са били обсъдени възможните решения по двата проекта.

Областният управител на Пловдив Георги Янев изтъкна, че водоснабдяването и околовръстното шосе на Пловдив не са просто инфраструктурни проекти, а стратегически въпроси, засягащи икономиката и бъдещето на над половин милион български граждани в Южния централен регион. Той благодари за подкрепата, получена на работната среща, за ускоряване на работата по всеки етап от Околовръстното и изрази задоволство от рестартирането на проекта за водоснабдяване от каскадата "Доспат - Въча". Янев подчерта, че от последните служебни кабинети насам по темата не е било правено нищо, а сега вече има ясна идея за действие.

„Когато напреднем с фазата на проектирането, когато отчуждим терените, защото те се отчуждават с Подробни устройствени планове, тогава ще можем да ви кажем срок на строителство, който започва, когато има разрешение за строеж“, каза министър Шишков в отговор на въпрос за индикативните срокове за започване на строителството по проекта за околовръстното шосе на града. Той изрази надежда проектирането на обекта да е в рамките на година, година и половина.

Министър Шишков отбеляза за проекта за околовръстното шосе, че проектирането за определени участъци е започнало още в периода 2020–2022 г., но отчете, че има минимален напредък. В по-голямата част от трасето, особено в южната и източната част, дори няма стартирала процедура по Оценка на въздействието върху околната среда. Той посочи, че основна причина досега за забавянето са били изтъквани жалби от собственици на частни имоти, през които трябва да мине трасето. Според министъра това не е сериозно оправдание, тъй като при всеки национален обект отчуждаванията и жалбите са предвидим процес, а истинската причина е била липсата на политически приоритет. Министър Шишков отбеляза, че единствената част от пътя, която е в по-напреднала фаза и има задвижена процедура по ОВОС, е първият участък, който се намира най-близо до магистрала „Тракия“ и допълни, че се очаква реалната работа да започне първо оттам.

Министър Шишков заяви, че му предстои „тежък разговор“ със строителните фирми и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“, защото за една част от трасето, която не е най-критичната, има сключени договори с изпълнители, но по нея реално не се строи нищо и няма яснота на какво се дължи това спиране. Държавата поема ангажимент да бъде "мотор" и да съкрати максимално административните срокове за съгласуване между институциите.

Шишков отбеляза, че по проекта има идея околовръстното шосе да има локални платна, които ще обслужват бъдещи урегулирани парцели. Целта е около Пловдив да се обособят нови, модерни икономически и търговски зони, което ще промени изцяло облика на града.

За водния проект министър Шишков заяви, че тъй като никой в изминалите години не е го е придвижил, в момента държавата започва работа буквално от "кота нула". Първите стъпки включват изготвянето на детайлен анализ за това, колко вода е необходима, за кои населени места и какви довеждащи водопроводи трябва да се изградят и създаването на задание за проектиране. Едва след това ще се премине към идеен и технически проект, допълни министърът. Той посочи, че строителството и проектирането на такъв тип водни съоръжения е изключително дълъг и сложен процес и по тази причина прогнозира, че проектирането ще отнеме повече от година и половина.

Тъй като водният проект изисква огромно финансиране, Николов и министър Шишков посочиха необходимостта от привличането на частни капитали. Проектът „Доспат - Въча“ има потенциала да бъде печеливш и да генерира доходи, което го прави идеален за публично-частно партньорство (ПЧП). За целта в Народното събрание предстои да бъде внесен проектозакон за ПЧП, по аналогия с работещия модел в Полша, който да осигури допълнително финансиране за обекта извън рамката на държавния бюджет. Министър Шишков изтъкна, че предстои да се уточни кой точно ще бъде официалният възложител на проекта, тъй като това е обвързано с финалния механизъм на финансиране, но целта е да се намери най-бързият законов път за задвижването му.