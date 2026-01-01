По Югоизточния обход има проблеми, които обаче са решими и според мен на този етап строителят има къде да работи. Това коментира служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов пред журналисти по темата с ремонта на Югоизточния обход на Пловдив. Министърът беше в Първенец, за да инспектира основния ремонт на участък от третокласния път III-862 при селото. На инспекцията присъстваше и кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов.

"Има един обективен проблем, който е свързан с недобра геология още от проектната документация, която е поръчана и дадена на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) от Община Пловдив. Т.е. Община Пловдив си носи отговорността на тази проектна документация на този 4-километров участък", заяви министър Найденов.

Той допълни, че Агенция "Пътна инфраструктура" е наясно с този казус и се очаква да дадат отговор какви мерки ще се вземат и колко ще струва.

Кметът на община "Родопи" обясни, че всички шофьори, които трябва там да направят ляв завой към Ягодово и Катуница, трудно ще го направят без светофар. Според него е необходим надлез, който окончателно да реши този проблем.