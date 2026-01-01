Граждани организираха протест и масово бране на череши в елинпелинското село Лесново в отговор на скандално поведение на шофьор.

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Агресия край Лесново: Шофьор прегази колелото на дете заради няколко череши (ВИДЕО)

Преди дни баща и дъщеря му спират до крайпътно черешово дърво да откъснат няколко череши. Няколко минути по-късно към тях се приближил автомобил, чийто водач настъпил велосипеда на детето с автомобила си.

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Случаят вече е в ръцете на органите на реда. Образувано е досъдебно производство