"Шествие за семейството" за шеста поредна година премина по улиците на София. То е по инициатива на сдружение “Месец на семейството, сдружение “Род” и фондация “Нашият дом е България” и се осъществява с подкрепата на Софийската света митрополия.

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Начало на събитието даде вечерня за празника на всички светии и молебен за българското семейство, отслужени от българският патриарх и Софийски митрополит патриарх Даниил в храм “Св. Неделя”. Църквата проповядва, че бракът е между мъж и жена, от които е създаден и човекът, каза патриарх Даниил на събралите се пред храма хора. С тревога наблюдаваме моделите на поведение, несъвместими с християнството, да се представят като алтернатива, посочи той. Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“, заяви още Даниил.

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Събралите се тръгнаха на шествие от пл. „Света Неделя”, преминаха през големи столични булеварди и стигнаха до пл. „Св. Александър Невски“, където започна концерт, в който участват български изпълнители и е посветен на „Месеца на семейството“. Шествието беше съпроводено от гвардейския духов оркестър.

БГНЕС

БТА

Участниците в шествието носиха икони, дървени кръстове и български знамена. Бяха им раздадени бели, розови и сини балони. На пл. “Света Неделя” бяха разположени щандове с православна литература. За децата имаше организирана демонстрация със сапунени балони.

Българското семейство е застрашено от липсата на правилни, адекватни законодателни промени, а не от Прайда, каза Давид Александров, един от организаторите на събитието и член на Сдружение „Месец на семейството“. От години насам виждаме, че българското семейство страда и има проблем с демографската криза. Трябва да се премахне административната тежест, многодетните семейства трябва да бъдат освобождавани от определени данъци и такси и трябва да бъдат насърчавани с определени програми, поясни Александров. Той даде пример с карти за отстъпки за културни събития. Чисто десни, консервативни неща, които държава като България е нормално да направи и надали ще струват нещо сериозно на нашия бюджет, смята той.

БТА

БТА

Смятам, че събитието трябва да е в същия ден като "София прайд", защото не е нормално да се вижда само едната политическа страна, отбеляза Александров. Когато има политически искания, а "София прайд" е политическо събитие, трябва да има контрасъбитие, което да показва собствените си политически възгледи. Важно е как го правим - трябва да се научим да го правим диалогично, добави той. Ако от догодина църквата прецени събитието да се провежда под егидата на църквата, ние ще дадем пълна подкрепа, посочи Александров.

От сцена, разположена пред храм "Св, Неделя", той прочете декларация на "Прогресивна България" за подкрепа за провеждането на Шествието на семейството. Според Александров е много значимо, че за Шествието на семейството има подкрепа от най-високо ниво и тя е изразена от парламентарната трибуна. Той благодари на всички политически сили, застанали зад българското семейство.

БТА

"Искаме хората на шествието да чуят, че няма причина да се срамуват или да се притесняват от факта, че застават на традиционни консервативни позиции, които са естествени за всяка една цивилизация, но някак си са немодерни през последните 15-20 години", каза председателят на Фондация "Консервативно общество“ и на Сдружение "Месец на семейството“ Кристиян Шкварек. На въпрос на БТА срамуват ли се хората в обществото ни от такива позиции, Шкварек каза, че "има срам, доста сериозен, особено сред средната класа, човек да застане на позиции, които не отговарят на мейнстрийма в Европа". Видял съм го сред приятели, добави той.

Сред присъстващите на шествието беше и Калина Сакскобургготска, облечена в цветовете на българското знаме. Тя изрази подкрепа за българското семейство.

БТА

БТА