Предишните управленски програми за мен, като архитект, бяха като предпроектни проучвания, мисля че нашата е като работен проект, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков пред журналисти в Плевен.

Той отбеляза, че в програмата има детайли и дати, които не са случайни, а резултат на задълбочен и истински анализ как може да бъде развита държавата, забравена от политиците години назад. „Зад всяка дата и реформа стои смислен и реален срок“, посочи Шишков.

Относно АМ „Хемус“ министърът коментира, че строителството ѝ е било „пътят на грабежа“. Шишков отбеляза, че правителството наследява проблем с липса на инфраструктура и стари договори, но е възложен да се направи правен анализ. Целта му ще е да бъде ясно какво трябва да бъде юридическото продължение на магистралата, държавата дали може или не може да си позволи да развали договорите. Анализът ще бъде готов до края на август, като тогава ще бъдат представени резултатите от него и управленско решение за строителството на пътя.

Според Шишков магистрала „Хемус“ до Велико Търново ще бъде завършена до края на мандата на кабинета. Той добави, че има готовност за започване на строителството и на Лот 9. Относно лотове 7 и 8 трябва да се направят проекти първо, защото сегашният не съответства на нормите.