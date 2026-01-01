Троянската света обител „Успение Богородично“ отбелязва днес, 15 август, храмовия си празник – деня, в който православният свят почита Успението на Божията майка.

Богомолци от цялата страна се събраха пред чудотворната икона „Св. Богородица Троеручица“, покровителка на манастира, за да се поклонят и да измолят благословение за себе си и близките си. Денят започна с празнична полунощница с чина на Игуменската лития и празнична утреня. На архиерейската света литургия, отслужена от игумена на обителта Драговитийския епископ Василий, присъстваха президентът на Република България Илияна Йотова, кметът на Троян Донка Михайлова и ръководството на общината, областният управител на Ловеч Пламен Христов, народни представители и представители на различни институции.

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По традиция чудотворната икона на Св. Богородица Троеручица беше изнесена от манастирския храм и с литийно шествие пренесена до параклиса, построен на мястото, където, според преданието, е иконата за първи път е показала чудодейната си сила.

Вярващи, монаси и официални гости извървяха заедно пътя до местността „Могилата“, недалеч от Троянския манастир. Там беше отслужен водосвет, след което вярващите отново се помолиха пред чудотворната ѝ сила.

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Според легендата иконата произхожда от Света Гора и била носена от атонски монах към Влашко. По пътя той прекарал известно време в молитви с благочестив пустинник в района. Всеки път, когато се опитвал да продължи, му се случвало нещо, което го възпрепятствало. Монахът приел това като знак, че иконата желае да остане в Троянския край, и я оставил на пустинника. По-късно на това място била издигната малка дървена църква, която постепенно се превърнала в третия по големина манастир в България – Троянската света обител „Успение Богородично“.

„Днес празнуваме Успението на Света Богородица – празнуваме деня, в който Света Богородица вкуси смъртта, заспа и след това бе възнесена от ангели на Небесата. Тази смърт, която допреди време човечеството чувстваше като наказание заради първородния грях, след Възкресението на Христос и Успението на Света Богородица вече е един преход към радостта за човечеството – не наказание, а преминаване от греха към Царството Божие“, каза игуменът на Троянския манастир Драговитийски епископ Василий в обръщението си към вярващите по повод храмовия празник на светата обител – Успение Богородично.

По думите му вярващите възпяват Светата Дева с псалмопение и радостни химни и я молят да бъде тяхна молителка и застъпница пред нейния Божествен Син в Царството, където е Небесна царица.

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„Нека винаги в нашия живот да ни съпътства, да ни благославя, да ни бъде една Майка утешителка и ние да знаем, че никога не сме сами“, каза епископ Василий.

„Убеден съм, че всеки един от нас, който е прибягнал с молитва към Света Богородица, винаги е почувствал нейната доброта, нейната майчинска прегръдка, нейното застъпничество“, посочи той.

„Ние чувстваме Света Дева със сърцето си, изповядваме я – с уста, с разум, със сърце – и се надяваме на нея“, каза още игуменът.

Той отбеляза, че Света Богородица е Небесна царица, която бди над вярващите и е тяхна опора и утешение.

„Множество са проявените милости на Света Богородица. Ето тук, пред нас, ние стоим пред светия образ на Света Богородица. Вече 426 години тази Троеручица благославя, освещава, утешава и дарува“, каза епископ Василий.

По думите му чудотворната икона „Св. Богородица Троеручица“ дарува изцеление на хората, които идват с чисто сърце, непоколебима вяра и чистосърдечна молитва.

В края на обръщението си игуменът отправи благослов към вярващите: „Нека Света Богородица да благослови всички нас, управителите, клириците, светата обител и всички хора, и да дарува утешение на всеки, когато има нужда да се уповава на вярата“.

„Нека Света Богородица да ви благослови, да ви дарува потребното, да ви дарува най-вече това, което ви е нужно за вашето спасение, за да бъдете наследници и да пребъдвате пред Господа в Царството Божие“, каза Драговитийският епископ Василий.