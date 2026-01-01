Българската състезателка по художествена гимнастика Стилияна Николова спечели сребро в многобоя на Световното първенство в Германия. Родната състезателка направи много силно състезание, което ѝ отреди не само медал, но и квота за Олимпийските игри след две години, предаде Gong.bg. Тя събра сбор от четирите изигравания от 117.600 точки.

Със златото се окичи представителката на домакините Дария Варфоломеев, която триумфира със 119.500 точки. Брозът отиде при София Рафаели от Италия със 117.550 точки.

Стилияна Николова за пореден път доказа мястото си сред световния елит в художествената гимнастика. Това е втори пореден сребърен медал от шампионат на планетата за нея след среброто в Рио 2025, а освен това е и европейска вицешампионка от Варна 2026.

Стилияна Николова демонстрира изключителна стабилност и майсторство във всичките си изпълнения.

Тя започна силно с бухалки (29.000 т.), след което показа блестяща игра с лента, като след успешна контестация оценката ѝ беше повишена до 29.200 т.

На обръч българката беше изключително убедителна, получавайки най-високата си оценка от 30.150 т., а последното ѝ изпълнение с топка беше оценено с 29.250 т.

Предстои ѝ да се бори за още медали на финалите на обръч, бухалки и лента в неделя.