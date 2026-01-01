Временна организация на движението ще бъде въведена в централната част на Варна на 15 август заради празничните събития по повод Деня на града, съобщиха от Общината.

От 9:00 до около 11:00 часа ще бъде освободена от паркирани автомобили таксиметровата местостоянка пред Катедралния храм „Успение Богородично“.

От 10:00 часа до приключване на мероприятието ще бъде спряно движението на автомобили по следните участъци:

- бул. „Мария Луиза“ - от пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Шипка“;

- бул. „Владислав Варненчик“ - от кръстовището с бул. „Съборни“ до пл. „Св. Св. Кирил и Методий“;

- бул. „Христо Ботев“ - от кръстовището с ул. „Кракра“ до кръстовището с ул. „Бачо Киро“.

DARA ще бъде голямата звезда в празничната програма за Деня на Варна (ПРОГРАМА)

Промени и в градския транспорт:

За периода от 9:00 до около 11:00 часа ще бъдат променени маршрутите на няколко линии

- Линии 18, 22 и 41 в посока жп гара – след спирка „Тракия“ (за център) автобусите ще завиват надясно по бул. „Съборни“ и ще обслужват спирка „Централна поща“ (за Аспарухово)

- Линии 10 и 13 в посока жп гара ще обслужват спирка „Централна поща“ (за Аспарухово)

- Линии 7, 9, 14, 31, 31А и 109 от жп гара ще обслужват спирка „Централна поща“

- Линия 14 в двете посоки ще обслужва спирка „Централна поща“

- Линии 148 и 409 няма да обслужват спирка „Катедралата“ в двете посоки

Промените ще бъдат обезпечени от служители на сектор „Общинска полиция“ и ОД на МВР.

Припомняме, че DARA ще бъде голямата звезда в празничната програма. Популярната певица ще излезе на сцената при Пантеона в Морската градина, където от 21:00 часа започва специалният концерт по случай празника на града, съобщиха от Общината.

Заедно с DARA на сцената ще се качат Innereglow, VICK, The Center World, Varna Rap Stars и Тутурутка. Очаква се концертът да се превърне в един от големите акценти в празничната вечер.

Програмата за Деня на Варна започва още сутринта. В 8:00 часа в Катедралния храм „Успение Богородично“ ще бъде отслужена Архиерейска света литургия по повод Успение на Пресвета Богородица.

В 10:30 часа на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се състои тържественото издигане на флаговете на Варна, България и Европейския съюз.

Празничните събития продължават вечерта. От 19:00 часа в Летния театър ще се проведе тържественият концерт-церемония „Почетен гражданин на Варна“ с участието на Фолклорен ансамбъл „Варна“, млади варненски таланти и Орлин Павлов.

От 20:30 часа на площад „Независимост“ ще започне традиционният класически концерт „Край фонтана“ с оркестъра и солистите на Държавна опера-Варна под диригентството на Найден Тодоров.

Кулминацията ще бъде в 21:00 часа при Пантеона, където DARA и останалите изпълнители ще се погрижат за празничното настроение на варненци и гостите на града.