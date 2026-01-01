DARA ще бъде голямата звезда в празничната програма за Деня на Варна - 15 август.

Популярната певица ще излезе на сцената при Пантеона в Морската градина, където от 21:00 часа започва специалният концерт по случай празника на града, съобщиха от Общината.

Заедно с DARA на сцената ще се качат Innereglow, VICK, The Center World, Varna Rap Stars и Тутурутка. Очаква се концертът да се превърне в един от големите акценти в празничната вечер.

DARA става почетен гражданин и на Варна

Програмата за Деня на Варна започва още сутринта. В 8:00 часа в Катедралния храм „Успение Богородично“ ще бъде отслужена Архиерейска света литургия по повод Успение на Пресвета Богородица.

В 10:30 часа на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се състои тържественото издигане на флаговете на Варна, България и Европейския съюз.

Празничните събития продължават вечерта. От 19:00 часа в Летния театър ще се проведе тържественият концерт-церемония „Почетен гражданин на Варна“ с участието на Фолклорен ансамбъл „Варна“, млади варненски таланти и Орлин Павлов.

Община Варна

От 20:30 часа на площад „Независимост“ ще започне традиционният класически концерт „Край фонтана“ с оркестъра и солистите на Държавна опера-Варна под диригентството на Найден Тодоров.

Кулминацията ще бъде в 21:00 часа при Пантеона, където DARA и останалите изпълнители ще се погрижат за празничното настроение на варненци и гостите на града.

Организатор на събитията е Община Варна, а съорганизатори са Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия.