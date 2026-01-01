Младите хора на възраст 15 - 29 години в България са 897 968 души, което представлява 14 процента сто от цялото население на страната. Една трета от тях работят, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., публикувани на интернет страницата на институцията по повод днешния Международен ден на младежта.

Тази година в световен мащаб денят се чества под мотото „Различнa среда, общи стремежи“.

Най-голям дял заемат младежите на 15 -19 г. – 37 на сто, следвани от тези на 20 - 24 г. – 32,4 на сто, и 25 - 29 г. – 30,6 на сто.

Коефициентът на заетост при младежите (15 - 29 г.) е 34,3 на сто.

98,2 на сто от младежите на възраст 16 - 24 г. използват интернет ежедневнo или веднъж седмично, сочат още данните на НСИ.