Възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма „ЕМКО“ ООД е овладяно. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Габрово, след като по-рано информираха, че има възобновяване на горенето в посока село Свирци.

При овладяването участваха два екипа от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и един от Държавно горско стопанство.

Взривът в завода за боеприпаси край Белица: Разраства се горският пожар в района

Припомняме, че вчера след взрив в склад на фирма „ЕМКО“ ООД край тревненското село Белица избухна пожар от излетелите отломки в района.

По-рано днес на брифинг бе съобщено, че нощта е преминала спокойно и няма риск за населените места около склада и завода за боеприпаси.