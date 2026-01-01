Дългогодишният общински съветник Димитър Вучев поема ръководството на ГЕРБ-София като областен координатор на партията. Това стана ясно по време на събиране на столичната организация, на което лидерът на партията Бойко Борисов присъства. Той направи ироничен коментар за разбилия се край Кардам дрон и версиите на кабинета за инцидента, като каза, че първо устройството щяло "да взривява важна инфраструктура, после стана играчка".

Димитър Вучев поема ръководството на ГЕРБ-София

Вучев заменя бившия кмет на район „Нови Искър“ Даниела Райчева, която досега оглавяваше столичната организация.

Вучев е общински съветник в Столичния общински съвет от 2019 г. „ГЕРБ в София е най-голямата партийна организация. Това е важно не само за столицата, а и за страната, защото София е половин България в икономически и демографски смисъл. Нашата задача е ясна – да постигнем максимално добри резултати на местните избори догодина“, заяви новият областен координатор.

По думите му това означава партията да спечели кметския пост в София, най-много районни кметове, кметове на населени места и най-голям брой общински съветници. „Всяко едно движение, по-различно от това, ще приема като свой собствен провал. През следващата една година с всички възможни сили ще работим, за да постигнем тези резултати, защото нашата партия никога не се е стремяла към нищо повече от доверието на хората“, каза Вучев.

Бившият кмет на София и депутат от ГЕРБ Йорданка Фандъкова заяви, че партията трябва отново да убеди столичани, че е реална алтернатива на настоящото управление. „Моето наблюдение е, че хората не харесват управлението на София, започват да не харесват и управлението на страната, но все още не виждат алтернативата в нас. Това е нашата задача – да покажем, че можем отново да бъдем алтернативата“, каза Фандъкова.

Дългогодишният общински съветник Димитър Вучев пое ръководството на ГЕРБ-София като областен координатор на партията / БТА

Според нея районните кметове на ГЕРБ продължават да се представят най-добре, докато настоящото управление на столицата не е изпълнило заявените промени. „Единствената сериозна промяна, която аз видях, беше промяната в структурата, при която се намали броят на данъчните служители, а многократно се увеличи този на пиарите“, коментира тя.

Фандъкова отбеляза, че настоящото управление не е спряло започнатите по време на управлението на ГЕРБ проекти, но част от тях се изпълняват със значително забавяне. „Това, което можем да гарантираме, е, че ако получим доверието отново, ще върнем темповете на развитие и визията за това, от което хората имат нужда – продължаване на метрото, довършване на Околовръстния път и още много конкретни проекти, които можем да изпълним“, заяви тя.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов призова новото ръководство на столичната организация да представи ясна визия за бъдещето на София.

„Преди 15-20 години казахме, че създаваме ГЕРБ, за да влезем в Шенген, в еврозоната и да усвоим европейските фондове. Тези задачи ги изпълнихме. Сега най-важното е да кажем на софиянци защо искаме отново да управляваме. Да, направихме булевардите, метрото, кръговите, завода за отпадъци. Но трябва да кажем какво предстои – Околовръстното, детската болница и всичко важно за развитието на града. Трябва да покажем, че сме се поучили от грешките си и какво няма да допускаме занапред. Три години има пълен застой в София“, каза Борисов.

За разбилия се дрон

Лидерът на ГЕРБ коментира и случая с дрона, който се разби край Кардам.

„Виждате, дори един елементарен дрон беше отишъл да взривява важна инфраструктура, после стана играчка. Сериозна работа. Питаха ме в неделя какво мисля. Единственото, което мисля, е защо изтриха логото на „Кинтекс“ от официалните снимки? Кого лъжат, освен себе си? Нищо друго не можем да казваме, защото към днешна дата едни казват, че бил от шперплат, други – че нямало взрив в него, че просто паднал в слънчогледа. Трети казват, че бил примамка. В този момент, за да се изказваш политически, не трябва да разполагаш с никакви факти. Освен едно изтрито лого, защото те са много прозрачни и мислят, че хората не виждат, че са с тениска на „Кинтекс“. После махнаха надписа. Нищо, дали са ти я без пари, облякъл си я – какво толкова. Една сериозна тема беше извъртяна в съвсем друга посока“, заяви Борисов.