Хидроложката обстановка по река Дунав в българския участък е усложнена заради трайно ниски води и засушаване.

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Ниското ниво оголва части от речните острови, пясъчни коси и плитчини - това променя визуално облика на реката. На повечето места се вижда пустош и пясък, които създават усещане за празнота.

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При Оряхово тази сутрин водният стоеж е -101 см, а при Силистра е -98 см, показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за 11 август.

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В Никопол нивото е -11 см, при Свищов - -55 см, а при Ново село - 70 см. Данните за разликата във водния стоеж за последните 24 часа все още не са налични на станциите.

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Автоматичните хидрометрични станции обаче показват по-актуална картина за движението на водата. За последните шест часа е отчетен воден стоеж от -229 см при Козлодуй, -217 см при Байкал, -110 см при Русе и -314 см при Ряхово. При Ново село нивото е -69 см, при Оряхово -100 см, при Никопол -14 см, при Свищов -53 см и при Силистра -98 см.

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Ниските води продължават да създават затруднения за корабоплаването. ИАППД отчита намалени габарити на фарватера в участъка от км 374,10 до км 610,00, като в редица участъци са измерени минимални дълбочини около и под 1,5 метра.

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Сред критичните участъци са районите при остров Албина, остров Мишка, остров Вардим, Свищов, остров Белене и Сомовит. При остров Белене, например, минималната изчислена дълбочина е 15 дм, или 1,5 метра.

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По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб беше заседнал за кратко в района на остров Белене.

Водата в Дунав е с температура между 26,4 и 27,3 градуса на петте основни хидрометеорологични станции. По поречието на Дунав ще бъде слънчево и горещо, с максимални температури между 35 и 38 градуса.

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