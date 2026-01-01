По информация на дирекция „Речен надзор“ тази сутрин има кораб, който изпитва затруднения да премине в района на остров Белене по река Дунав, предвид наложените ограничения в газенето там. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД), като уточниха, че ситуацията тепърва ще търпи развитие, а хидроложката обстановка остава усложнена.

Според данните към 7 август нивото на реката при водомерен пост Русе е спаднало с нови 3 сантиметра за последното денонощие и е достигнало 104 сантиметра под условната нула.

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В сила остават всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на Дунав. От агенцията посочват, че тенденцията за спад на нивото на водата продължава по цялото българско течение на реката.

Изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев коментира преди дни, че има конвои, които продължават да изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав заради ниските водни нива. Минимално измерената дълбочина при Белене и Батин е около 1,6 метра, а в останалите участъци – 1,8 метра и повече, отчете тогава Занев.