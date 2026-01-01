54-годишен мъж заплаши с пистолет кола с две жени и дете в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 19 септември е подаден сигнал от 25-годишна жена, че на средата на път в село Преславен, е изскочил мъж и насочил пистолет срещу колата им.

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Жената е обяснила, че прибирайки се с автомобил, заедно с 34-годишна жена и 10-годишно момче, пред колата им изскочил мъж, който насочил пистолет към предното стъкло на автомобила.

Мъжът бил във видимо нетрезво състояние и по случая се води разследване.