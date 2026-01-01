Италия се готви да забрани носенето на религиозни атрибути, покриващи лицето в училищата и да ограничи броя на чуждестранните ученици в клас, заяви премиерът Джорджа Мелони на младежко събитие, организирано от нейната партия.

Италия е сред европейските страни, най-силно изложени на приток на мигранти, поради местоположението си на средиземноморския бряг, което прави миграцията гореща тема и основно предизвикателство за последователните правителства.

Интеграцията на мигрантите, особено на тези от страни с мюсюлманско мнозинство, остава спорна в италианската политика и общество. Дебатите относно религиозните символи, културната интеграция, правилата за гражданство и имиграционната политика често поляризират общественото мнение.

„Скоро на заседание на кабинета ще бъде представена мярка за законово установяване на максимален брой чуждестранни ученици в клас. Тя също така изисква от родителите на чуждестранни ученици, изправени пред сериозни трудности при интегрирането им в училищната система, да учат италиански език и забранява “, каза Мелони на годишно събиране на младежкото крило на нейната партия „Италиански братя“.

„Ако в класа има само едно дете, което не разбира италиански, то вероятно ще може да научи езика и да се интегрира бързо с помощта на съученици и учители. Ако обаче броят на децата, които не разбират езика, стане голям – или дори мнозинство – това вече не е интеграция; това е пренебрегване“, добави тя.

Мелони не уточни какъв ще бъде максималният брой чуждестранни студенти в клас.

Според данни на изследователската институция Fondazione ISMU, учениците, които не са италиански граждани, представляват 11,6% от записаните в италиански училища - близо 12 на всеки 100 ученици.

„Трябва да ходиш на училище с открито лице, а в Италия никой, в името на реална или предполагаема традиция, не може да реши, че млада жена трябва да се крие“, каза Мелони.