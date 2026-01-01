Властите в индийския щат Бихар отправиха спешно предупреждение към населението да не консумира непознати видове риба, които са се появили в реките след опустошителните наводнения в Тибет и Непал. Съществува сериозен риск рибата да е токсична поради престоя ѝ в силно замърсени води.

Официалното съобщение е издадено на 1 септември, като в него се посочва, че бедствието в Непал е довело до навлизането в река Гандак на риба, непозната за местните жители, съобщава The Times of India. Според властите рибата може да е опасна за консумация, тъй като е била в контакт с отпадъчни води, животински трупове и други вредни вещества.

По-конкретно, в река Гандак са забелязани редки индийски багарии – вид голям сом, достигащ до два метра дължина. Вече има регистрирани няколко случая на хора, които са потърсили медицинска помощ със симптоми на отравяне, след като са консумирали от тази риба.