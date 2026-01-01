Въздушна тревога беше обявена в столицата на Саудитска Арабия, Рияд, и няколко други района, като в града отекнаха експлозии и бяха забелязани пламъци и гъст дим в близост до международното летище. Това е първият случай, в който столицата е пряко засегната от ескалацията на конфликта със съседен Йемен през юли, което предизвика и нарушения в полетите.

Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия е изпратила предупреждения по мобилните телефони за „враждебна въздушна заплаха“ малко преди 3:00 ч. сутринта в събота, призовавайки жителите да останат на закрито, съобщават Ройтерс и Франс прес. Малко по-късно жители и журналисти са чули две силни експлозии.

Според очевидци голям стълб черен дим се е издигнал в близост до международното летище „Крал Халид“. Журналист на АФП на място е съобщил, че пожарникари са се опитвали да потушат пламъците на изгорял резервоар за гориво с логото на петролния гигант „Арамко“. Уебсайтът за проследяване на полети FlightRadar24 съобщи за „сериозни проблеми“ на летището, класифицирайки го с максимален индекс за прекъсване на работата.

Ситуацията идва на фона на зачестилите атаки от страна на йеменските бунтовници хуси, които са подкрепяни от Иран. Часове преди инцидента в Рияд, военен говорител на хусите е заявил, че групировката е осуетила „престъпни намерения“ и е обещал „ответен удар“, обвинявайки Саудитска Арабия за нападение срещу столицата на Йемен – Сана.

Освен в Рияд, предупреждения за опасност са били издадени и за жителите на град Джеда, Таиф в провинция Мека, град Хамис Мушаит и провинция Ал Ула. Тревогата в тези райони впоследствие е била отменена, както и тази в столицата малко по-късно сутринта.

Атаките на хусите срещу Саудитска Арабия се засилиха, откакто през юли те обявиха морска блокада на кралството. Досега ударите им бяха насочени предимно към петролни съоръжения и военни бази в южната част на страната или по крайбрежието на Червено море, като Рияд оставаше извън обсега им.