Моторист загина при катастрофа на пътя край хасковското село Манастир, казаха служители от „Пътна полиция“, които са мястото на инцидента. Катастрофата е станала около 11:00 ч. преди обед, при изпреварване на завой.

По информация на NOVA мотористът е на 25 години.

БТА

По първоначална информация мотористът е пътувал в група от шест мотоциклета в посока Книжовник по пътя за Кърджали. По думите на участниците в групата, загиналият е бил първи. При изпреварването той се е ударил в лек автомобил, след което мотоциклетът е попаднал в друга кола, която е излязла от пътя и е спряла в крайпътна нива. Вторият моторист от групата също е паднал. Той е с охлузвания. Събират се още данни за изясняване на обстоятелствата, казаха от полицията.

Ограничено е движението при 38-и км на път III-507 Манастир – Книжовник в област Хасково поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

БТА

Преминаването се осъществява по обходен маршрут: Манастир – Малево – Корен – Малък извор – Голям извор – Стамболово – Жълти бряг – Книжовник. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-рано днес движението при 245-и км на автомагистрала „Тракия“ в посока София се осъществяваше в активната лента поради пътнотранспортно произшествие, като по-късно беше възстановено.