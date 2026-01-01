Руските парламентарни избори ще включат тази година за пръв път и жителите на районите в Украйна, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди четири и половина година, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си над тези територии, предаде Асошиейтед прес.

Властите в Киев заклеймиха категорично гласуването там като незаконно, а местни правозащитници твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила.

Макар парламентарният вот в Русия да започна вчера и да се произвежда в три дни с цел да се повиши избирателната активност, на практика гласуването в анексираните части на Украйна и на някои места от руската страна на границата започна още в края на миналия месец. Като причина за това бяха посочени съображения за сигурност.

Според руските власти в Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, често наричани от тях "новите региони", има около 3,5 милиона избиратели. Те бяха анексирани през септември 2022 г., въпреки че не се намират изцяло под контрола на Москва. Международната общност не призна този акт.

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В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област избирателите пускаха бюлетините си в урната пред погледа на въоръжен войник.

В реч в сряда руският лидер Владимир Путин подчерта значението на гласуването в тези райони за Държавна дума, долната камара на руския парламент. Жителите там, каза той, "ще гласуват за Дума за пръв път от възсъединението си с Русия".

Той отбеляза, че ще гласуват и руските войници на фронта.

Избори се произвеждат и в Крим, черноморския полуостров, незаконно анексиран от Русия през 2014 г.

Първите военновременни избори за Държавна дума имат за цел да затвърдят политическата доминация на Кремъл и да демонстрират обществена подкрепа за войната, отбелязва Асошиейтед прес.

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"Вашият избор и решителност за сетен път ще покажат, че милиони хора застават зад нашите бойци, че сме единен народ, свързван от общи ценности, историческа памет и любов към Родината и че никой не може да ни разедини или сплаши, нито да подкопае нашата държавност и политическа система", посочи Путин в обръщението си.

Властите в Киев приканиха чуждите правителства и международните организации да не признават изборите. Те призоваха украинците да не участват в организацията на вота под заплаха от носене на наказателна отговорност.

Коалиция от девет украински правозащитни организации излезе с апел към жителите на контролираните от Русия райони да не гласуват. "Призоваваме хората във временно окупираните територии да пазят преди всичко живота и здравето си и да се погрижат за безопасността си", се посочва в позицията на коалицията. "Произвеждането на руските избори във временно окупираните райони е опит да бъде използван изборният процес за легитимиране на руската окупация и на опита за анексиране на украински земи."

Говорителят на Европейската комисия Кристиан Ваиганд определи гласуването в териториите под руски контрол като "поредното крещящо нарушение на международното право. ЕС не признава и няма никога да признае тези така наречени избори, псевдоизбори, във временно окупираните територии на Украйна и техните резултати".

Виолета Артьомчук, координатор на правозащитната организация "SOS Донбас", която е една от подписалите декларацията, каза, че членовете на местните избирателни комисии обикалят от врата на врата, придружавани от руски войници и агенти на службите за сигурност, за да принуждават хората да гласуват.

По думите на Артьомчук назначните от Москва управленски структури заплашват хората на държавна работа, пенсионерите и получателите на социални помощи, че може да не получат парите си. Ако не гласуват, заяви тя, "те може да бъдат вкарани в списък на "нелоялните" към така наречените нови власти и впоследствие да бъдат лишени от социални помощи или от хуманитарна подкрепа".

Володимир Фесенко, политически анализатор от киевския институт "Пента", заяви, че "избори, организирани под дулото на оръжие, са фарс". "Самият факт, че изборите се произвеждат посред безкрайни обстрели и бомбардировки показва отношението на Кремъл към изборния процес и към хората в окупираните територии", каза той пред Асошиейтед прес.

"Това не е нищо повече от фарс. Всякакъв изборен процес, организиран от руските окупационни власти, няма нищо общо с демокрацията", добави Фесенко.

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Руският президент Владимир Путин заяви, че Украйна умишлено възпрепятства преговорите за прекратяване на започналата преди четири и половина години война, и обвини Киев, че се меси в руските парламентарни избори, предаде Ройтерс.

В изказване в рамките на заседание на Военнопромишлената комисия на Русия стопанинът на Кремъл добави, че основният елемент, на който Москва ще разчита в областта на отбраната, остава и занапред "ядрената триада", но по думите му е необходимо страната му да укрепи и противоракетната си отбрана.

В изявлението си, което бе разпространено от руските агенции, Путин обвини Украйна, че "отдавна се е изродила в диктатура", визирайки това, че там не са произвеждани избори, въпреки че мандатът на президентът Володимир Зеленски отдавна е изтекъл.

"Както е известно, украинското ръководство изобщо не бърза да произвежда избори, а в същото време се опитва да ни се меси", посочва Путин, без да приведе доказателства.

Зеленски и други украински официални представители казват, че в условията на извънредно положение не могат да бъдат произведени избори. То бе обявено след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и е в сила и до днес. Киев окачестви гласуването в Русия като "псевдоизбори" с предизвестен резултат.