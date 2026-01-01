„Топлофикация София” съобщи, че ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от кв. „Изток” и ж.к. „Христо Смирненски”, които са определени като приоритетни въз основа на установена висока аварийност и влошено техническо състояние.

Ремонтните имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон, посочват от дружеството.

Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради и ще са с различна продължителност – от 2 до 31 октомври.

- В кв. „Изток” за периода от 3 до 26 октомври 2026 г. без топлоподаване ще бъдат само следните отделни сгради: бул. „Цариградско шосе” бл. 21 и бл. 22; ул. „Майор Юрий Гагарин” бл. 30, бл. 31, бл. 32, бл. 67, бл. 68, бл. 201 и бл. 202; ул. „Тарас Шевченко” бл. 33 и бл. 69; ул. „Райко Алексиев” бл. 34, бл. 35 и бл. 36;

- В ж.к. „Христо Смирненски” за периода от 2 до 22 октомври без топлоподаване ще бъде само бл. 47;

- В ж.к. „Христо Смирненски” за периода от 2 до 26 октомври без топлоподаване ще бъдат само следните отделни сгради: бл. 67, бл. 67А и ул. „Даскал Никита” № 2;

- В ж.к. „Христо Смирненски” за периода от 2 до 31 октомври без топлоподаване ще бъдат само следните отделни сгради: бл. 73, бл. 74, бл. 75, бл. 77 и ул. „Кривина” № 21.

В ж.к. „Христо Смирненски” блок 77 и сградата на ул. „Даскал Никита” № 2 ще бъдат засегнати от прекъсването във връзка с подмяната на топлопроводите, но пред двете сгради не се предвиждат строително-ремонтни работи.

Екипите ще работят за максимално съкращаване на сроковете за изпълнение, като при техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено преди предварително обявените дати.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

„Топлофикация София” се извинява за временното неудобство и благодари на клиентите за проявеното разбиране и търпение.