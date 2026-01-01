Канада и Европейският съюз искат да задълбочат отношенията си, но не за да създадат нов блок срещу САЩ. Това заяви канадският премиер Марк Карни, който представи пред евродепутатите визията си за по-тясно икономическо и стратегическо партньорство с Европа.

Карни отправи критика към Доналд Тръмп, без да го назовава директно. Той заяви, че по-тясното партньорство между Канада и ЕС не цели създаването на съюз, който да се противопостави на САЩ, макар и „с по-добри маниери“.

Коментарите на Карни идват ден след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане първата страна с „асоциирано членство“ в ЕС – идея, която предизвика нова тарифна заплаха от Тръмп.

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Канада и Европейският съюз са сред икономиките, засегнати от митата на американския президент. Това ги насърчава да търсят по-тесни партньорства и нови икономически възможности.

„Не предлагам трети блок, който да стане съперник на една велика сила, макар и с по-добри обноски“, каза Карни пред евродепутатите във Франция. „Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, стремим се към устойчивост, така че никой да не може да контролира отворените ни пазари, да накърнява суверенитета ни, да заплашва териториалната ни цялост или да подкопава свободите ни, демокрацията ни и върховенството на закона.“

В речта си Карни на моменти говореше на френски и постави акцент върху историческите връзки между Канада и Европа. Той представи аргументи в полза на по-тясното сътрудничество като начин за изграждане на устойчивост срещу това, което нарече „нови бури“ – от изменението на климата и използването на търговията като инструмент за натиск до ерозията на демократичните норми.

„Европа и Канада са по-силни заедно“, каза той. „Съюзът между Канада и ЕС би могъл да се превърне в пример за други демокрации.“

Карни заяви, че приветства амбицията на фон дер Лайен Канада да получи статут на „асоцииран член“ на ЕС. По думите му проучванията показват, че „по-голямата част“ от канадците също подкрепят по-тесни връзки с Европа.

Канадският премиер посочи доставките на важни суровини и енергийната сигурност като области, в които Канада и Европа могат да задълбочат сътрудничеството си. Той изтъкна и потенциала на Канада да доставя на Европа втечнен природен газ и водород.

Сред останалите области, които Карни очерта, са отбранителната промишленост, разплащанията и изкуственият интелект. Според него Канада и ЕС могат съвместно да разработят протоколи за безопасното използване на изкуствения интелект.

„Трябва да задълбочим връзките между хората, като дадем възможност на младите да живеят, работят и учат, където пожелаят, от двете страни на Атлантика“, добави той.

Карни предложи Канада да се присъедини към ключови програми на ЕС като „Еразъм+“ и „Хоризонт“, които предоставят значително финансиране съответно за образование и научни изследвания.