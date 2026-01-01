Канада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради „уникален съюз“ с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в ЕС, пише Reuters, позовавайки се на Canadian Press.
Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар.
Карни подчерта, че Канада споделя с европейските държави общи ценности и интереси и вижда възможност за много по-тясно сътрудничество в търговията, отбраната, енергетиката, изкуствения интелект и добива на критични минерали.
Canadian Prime Minister Mark Carney says Ottawa will begin talks on a 'unique alliance' with the European Union, not membership, amid strained ties with the US https://t.co/VFSxTgr9Du pic.twitter.com/IMWX3KuN8w— Reuters (@Reuters) September 14, 2026
По-тесни икономически и отбранителни връзки
Канада вече предприе конкретни стъпки към по-тясно интегриране с европейските партньори.
През 2025 г. Канада и ЕС създадоха ново стратегическо партньорство, обхващащо търговията, технологиите, енергетиката и сигурността. Двете страни подписаха и партньорство в областта на сигурността и отбраната.
През февруари 2026 г. Канада стана първата държава извън Европа, която се присъедини към инициативата на ЕС Security Action for Europe (SAFE), насочена към укрепване на европейската отбранителна индустрия и увеличаване на инвестициите в отбраната.
Това дава възможност на канадски компании и производители от отбранителния сектор да участват в европейски проекти и обществени поръчки при определени условия.
JUST NOW: Canadian Prime Minister Mark Carney is pursuing “associate member” status for Canada with the European Union through private talks with European leaders, according to The Wall Street Journal. pic.twitter.com/UCPyez0eF9— WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) September 13, 2026
Какво предлага Канада
Според информации на Wall Street Journal, цитирани от Reuters, канадското правителство проучва възможността за нов вид отношения с ЕС, които да доближат страната до единния европейски пазар, без тя да става пълноправен член на блока.
Сред обсъжданите области са по-свободното движение на стоки и услуги, сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, отбраната, енергетиката и критичните минерали.
Разглеждат се и идеи за по-тясно сътрудничество при цифровата инфраструктура, центровете за данни, подводните комуникационни кабели и научните изследвания. Обсъждат се и възможности за улесняване на пътуванията между Канада и Европа.
Карни отхвърли идеята, че страната се стреми към формално членство в ЕС.
„Това не е въпрос на присъединяване към ЕС“, заяви той, като определи целта като изграждане на „уникален съюз“ между Канада и Европа. RReuters
Завой в канадската външна политика
Сближаването с Европа е част от по-широката стратегия на правителството на Карни за диверсифициране на международните партньорства на Канада.
Европейският съюз вече е вторият най-голям търговски партньор на Канада след САЩ. През 2025 г. търговията със стоки и услуги между Канада и ЕС е била на стойност около 178 млрд. канадски долара. Европейските инвестиции в Канада също са значителни.
Карни ще посети Страсбург и Ливърпул между 15 и 17 септември. В Европейския парламент той ще говори за задълбочаването на отношенията между Канада и ЕС. Предстои и среща на върха Канада–ЕС в Канада на 29 и 30 октомври.
Засега идеята за нов специален статут между Канада и ЕС е в процес на обсъждане и няма договорено споразумение. Съществуват и препятствия – включително необходимостта от ратифициране на действащото търговско споразумение между Канада и ЕС от всички държави членки.
Въпреки това посоката е ясна: Отава се стреми към значително по-тясно икономическо, технологично и военно сътрудничество с Европа, без да се превръща в държава членка на ЕС.