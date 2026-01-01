Диета с бекон, боровинки и шоколад. „Безгрижен дух“ и позитивно отношение към живота. Или 40 цигари на ден. Всеки столетник има различен отговор за тайната на дълголетието. Истинският отговор обаче може да се крие в малкото градче Болотана на италианския остров Сардиния.

Заобиколена от гори и осеяна с извори, Болотана има около 2262 жители, 10 от които са на възраст поне 100 години. Това са около 442 столетници на 100 000 жители - приблизително 10 пъти повече от средното за Сардиния и 11 пъти повече от средното за САЩ. Данните привличат вниманието на изследователя на „National Geographic“ Дан Бютнър, известен с проучванията си върху т.нар. „сини зони“ - райони с необичайно висока продължителност на живота.

Когато Бютнър и екипът му започнали да проучват Болотана, открили нещо необичайно. „По някои показатели Болотана е най-необикновената синя зона. Докато останалите сини зони отслабват, тази се разраства. Всяка година има все повече столетници“, заяви той.

Екипът, включващ професора и геронтолог С. Джей Олшански, проверил възрастта на произволно избрани столетници чрез снимки и местните регистри за раждания, смъртни случаи, кръщения и бракове. Резултатите са публикувани в списание „Frontiers in Aging“.

„В Болотана установихме, че продължителността на живота на жените е значително по-висока от тази на най-дълголетните популации в света“, каза Олшански. Жените, достигнали 70 години, са три пъти по-склонни да доживеят до 100 в сравнение с жените в САЩ. Вероятността да преживеят периода от 70 до 100 години е 4,92% за мъжете и 13,83% за жените.

Изследователите установили, че традиционната диета в селото е била около 90% растителна. Месо се е консумирало само около пет пъти месечно, а жителите основно са се хранели с продукти от собствените си стопанства - боб, паста, картофи, сирене, зехтин и пшеница.

„Те не са внасяли много американска нездравословна храна“, каза Бютнър. През 2005 г. вносът се увеличил, но „все още не е толкова зле. Няма ресторанти за бързо хранене“.

Болотана дори няма фитнес зала. Стръмният терен и липсата на автомобили обаче принуждават жителите да се движат постоянно.

„Никой там не тренира. Изглежда, че те не се опитват да живеят дълго, но въпреки това го правят“, каза Олшански.

Според Бютнър жителите получават „средно натоварващо кардио всеки ден, без дори да се замислят“. Семействата също често живеят в много поколения под един покрив, като си поделят домакинските задължения и грижите за децата.

Причината за необичайно високия дял на жените столетници остава неясна. Възможно е генетиката да играе роля, но Бютнър допуска и влиянието на местния начин на живот, при който повече мъже остават у дома и помагат на съпругите си с ежедневните задължения.

„Мъжете остават у дома и споделят бремето на стреса“, каза той.

Екипът продължава да проучва данните, включително ролята на генетиката. Бютнър нарича Болотана „съкровищница“ за разбирането на човешкото дълголетие.

„Знаем, че средата и начинът на живот в Болотана очевидно са довели до появата на хората с най-голяма продължителност на живота на планетата“, каза той.

Бютнър предупреждава, че навлизането на автомобили, смартфони и нездравословна храна може да доведе до ръст на диабета, сърдечносъдовите заболявания, деменцията и рака, като в крайна сметка феноменът на дълголетието изчезне.