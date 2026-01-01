Кипърската полиция започна разследване на мистериозно изчезване на 61-годишната българска гражданка Олга Василиева в Лимасол. Жената е в неизвестност от 23 октомври, а разследващите изразяват сериозни опасения за живота ѝ. Във връзка със случая е задържан 43-годишен сирийски гражданин, съобщава Phileleftheros.

Заподозреният е бил арестуван на 30 октомври на летището в Ларнака, докато се е подготвял да отлети от страната. Според информации в местните медии двамата са поддържали интимни отношения. Пред разследващите екипи той е дал противоречиви показания, но продължава да отрича каквото и да е участие в изчезването на сънародничката ни.

Полицията разполага със ключови свидетелски показания и записи от охранителни камери, които засилват подозренията спрямо задържания. Свидетел съобщава, че е чул вик в района на дома на 43-годишния мъж. Запис от камера в близост показва автомобил, който влиза на заден ход в имота, след което в багажника му е поставен голям неустановен предмет.

Следствието проверява и евентуален финансов мотив за извършеното престъпление. Пред полицията мъжът е признал, че се е опитал да измами Василиева за сума от 15 000 до 20 000 евро, пробутвайки ѝ фалшиво бижу с подправен сертификат. Проверките показват още, че той е закупил самолетните си билети на 29 октомври — ден след като изчезването на българката бе обявено публично.

На 31 октомври районният съд в Гърция определи мярка за неотклонение "задържане под стража“ за срок от шест дни на заподозрения. Властите първоначално са класифицирали случая като умишлено убийство, но към момента разследването се води и за отвличане с цел извършване на тежко престъпление.