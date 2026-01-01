Най-малко двама души, включително дете, бяха убити при руска атака срещу Кривой Рог. Броят на ранените нарасна до 42 души. Това съобщи в Телеграм Олександър Вилкул, председател на Съвета за отбрана на Кривой Рог, цитиран от агенция Укринформ.

"По данни към 23:00 ч. ранените са 42 души, сред които четири деца. Загинали са 20-годишна жена и седемгодишно момче", написа той.

Според Вилкул 27 души са в тежко състояние. Лекарите оказват на тях и на всички останали пострадали необходимата медицинска помощ.

Предварителните данни сочат, че са нанесени щети на 23 жилищни сгради, една болница и търговски обекти.

Руските сили изстреляха балистични ракети по южния украински промишлен град Кривой Рог, съобщи по-рано и военният администратор на Днепропетровска област, цитиран от ДПА.

Една ракета е ударила центъра на града в близост до жилищни сгради и ресторант, съобщи в Телеграм областният управител на Днепропетровска област Олександър Ганжа. Снимки, публикувани от службите за спешна помощ, показват сграда, която е била почти напълно разрушена. Руски военни блогъри съобщиха, че е била ударена помпена станция.

Кривой Рог, родният град на украинския президент Володимир Зеленски, беше важен център за добив на полезни изкопаеми и металургията преди войната. Честите руски удари са довели до спиране на промишлената дейност в града, отбелязва ДПА.