Лидерите на около 40 държави от „Коалицията на желаещите“ се събраха в Берлин, за да координират подкрепата си за Украйна и позициите си относно евентуалното прекратяване на войната. Срещата, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц, се проведе на фона на тристранните разговори между президентите на САЩ, Русия и Китай – Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин – в Шънджън.

В Берлин пристигнаха украинският президент Володимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и други европейски лидери. В разговорите участваха и специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Самият Тръмп се включи по телефона от борда на президентския самолет, докато се връщаше от Китай. Все още не е ясно какво точно е обсъдил с участниците.

Тристранната среща между Тръмп, Си и Путин завърши без конкретни решения за Украйна

Основните теми на срещата бяха осигуряването на средства за украинския бюджет през 2027 г., участието на Европа в ръководените от САЩ мирни преговори и бъдещите гаранции за сигурността на Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон определи срещата в Берлин като ключова за бъдещето на европейската сигурност. Той заяви, че декларацията, приета от Тръмп, Путин и Си Дзинпин в Китай, не означава преустройство на световния ред. Макрон призова за незабавно предоставяне на средства за противовъздушна отбрана на Украйна и настоя въпросът за присъединяването на страната към НАТО отново да бъде поставен на дневен ред.

Британският премиер Анди Бърнам определи американското участие като възможност за напредък към мира. Той заяви, че Европа е готова да участва в следващия кръг от преговорите за прекратяване на войната.

Путин покани европейски представители в Москва за разговори за Украйна

Италианският премиер Джорджа Мелони настоя европейският преговорен екип да получи ясен мандат, съгласуван с Украйна и САЩ. Тя подкрепи идеята за гаранции за сигурност, вдъхновени от член 5 на договора на НАТО, и подчерта, че не може да има мир без участието на Украйна и Европа. Мелони призова и Китай да използва влиянието си върху Москва за постигане на мир.

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис постави акцент върху необходимостта от примирие, мораториум върху ударите по украинската енергийна инфраструктура и търговските кораби в Черно море. Той настоя Европа да има активна роля не само в преговорния процес, но и при определянето на неговите условия.

Полският премиер Доналд Туск изрази съмнение, че Русия ще бъде готова за сериозни мирни преговори преди края на зимата. Той обяви, че в началото на декември ще посети Китай, за да научи повече за позицията на Пекин по отношение на войната.

Литва и Латвия също призоваха за засилване на военната и финансовата подкрепа за Киев. Литовският президент Гитанас Науседа подчерта необходимостта от допълнителна помощ за украинския енергиен сектор, който е обект на руски атаки. Латвийският премиер Андрис Кулбергс призова за по-голяма солидарност между европейските държави.

Конкретни ангажименти за военна помощ обяви Великобритания съвместно с Норвегия. Двете страни ще инвестират над 100 милиона британски лири в изграждането на два високоскоростни бойни катера за украинските военноморски сили. Лондон пое ангажимент и за предоставянето на 1000 ударни дрона с голям обсег, както и за подкрепа на украинската противовъздушна отбрана през зимата.

Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи срещата между Тръмп, Путин и Си Дзинпин като важна. Той заяви, че е нормално лидерите на трите ядрени сили да разговарят помежду си, но европейските държави трябва да продължат да координират действията си и да участват активно в решенията за сигурността на континента.

„Коалицията на желаещите“ беше създадена през 2025 г. и обединява близо 40 държави, които предоставят военна, финансова и хуманитарна помощ на Украйна. Сред обсъжданите мерки са и бъдещи многонационални сили, които да гарантират спазването на евентуално споразумение за прекратяване на огъня.